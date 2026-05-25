Це феноменально: британський полковник у відставці розкрив, як після 2022 року змінилась Україна

Україна за чотири роки війни пройшла шлях від країни, яка не мала досвіду ведення бойових дій, до визнання ЗСУ найпотужнішою армією у Європі. Завдяки інноваціям і технологіям українське військо зуміло вистояти у протистоянні з Росією.

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон наголосив у розмові з 24 Каналом, що сьогодні в українській армії ситуація кардинально відрізняється від тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення. Тоді необхідність протистояти російській навалі диктувала свої умови. Зрештою, Україні вдалося знайти такий спосіб ведення війни, який підходить саме їй.

Україна кардинально змінила свою армію за 4 роки

Британський полковник у відставці наголосив, що більшість людей, які зараз служать в українській армії, до 2022 року були цивільними. Попри це, швидкість інновацій, які запроваджувалися у Збройних Силах України, просто вражає.

Варто знати. Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що протистояння з Росією стало поштовхом для України щодо удосконалення тактики, методів, озброєння та технологій. Завдяки цьому, на його думку, реалізується "своєрідна гібридна асиметрична війна". Рубіо підкреслив, що Росія втрачає у п'ять разів більше військових на місяць, ніж українські сили. Держсекретар вважає, що на сьогодні ЗСУ є "найсильнішими та найпотужнішими збройними силами в усій Європі". Це відбулося завдяки значній військовій підтримці від партнерів та бойовому досвіду, який здобули українські військові.

"Хоча дрони існували 4 – 5 років тому, саме Україна зуміла використовувати їх найбільш ефективно. Сьогодні ваша країна вже створила власні безпілотники, які можуть летіти на тисячі кілометрів і залишатися непоміченими російською розвідкою. Тож це був феноменальний крок уперед. І на сьогодні практично немає іншої країни, яка б могла досягти такого рівня", – підкреслив він.

Ба більше, навіть британські військові, за його словами, намагаються переймати в України цей досвід ведення війни.

Українське командування також демонструє стратегічне мислення. На думку полковника у відставці, в Міністерстві оборони та спецслужбах є люди, які розробляють цей спосіб ведення війни, ці глибокі атаки та визначають, як завдати найболючіших ударів по противнику.

Тому працює цілий комплекс факторів. І Захід вражений інноваціями в Україні та стійкістю українського народу, який фактично виснажує росіян. Тому нині українська сторона перехопила ініціативу на фронті,

– відзначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що у військовій справі, коли ініціатива за вами, ворогу дуже важко щось змінити.

Що сьогодні відбувається у ЗСУ?

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зазначив 20 травня, що українські сили вперше перевершили ворожу армію у чисельності атак впродовж однієї доби. Останнім часом росіяни знизили інтенсивність своїх наступальних дій, а водночас Сили оборони почали активніше просуватися.

Також президент України заявив про початок реформи в армії. Вона має стартувати у червні, і тоді ж очікуються її перші результати, зокрема, щодо фінансового забезпечення українських військовослужбовців.

Зокрема, має бути збільшене грошове забезпечення захисників. Рівень виплат має бути співставним із виконанням ними бойових завдань на фронті, а також із їхнім досвідом та ефективністю.

Також мають бути змінені принципи комплектування підрозділів та управління особовим складом. За словами Зеленського, буде посилена контрактна система в Силах оборони. А саме будуть визначені терміни служби й можливість поетапного звільнення зі служби захисників, які були мобілізовані раніше. Це відбуватиметься на підставі чітких часових критеріїв.