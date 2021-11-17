Британський винищувач впав у Середземне море

Флагманський винищувач Повітряних сил Великої Британії впав у Середземне море. На щастя, пілот встиг з нього катапультуватися.

Інцидент трапився зранку 17 листопада під час планового польоту. Цю інформацію вже підтвердили у британському Міноборони. Там заявили, що про ворожі атаки не мовиться.

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Триває розслідування

У відомстві уточнили, що впав британський винищувач F-35B з авіаносця HMS Queen Elizabeth. Пілота вдалося швидко та успішно повернути на судно. Наразі проводиться розслідування інциденту. До його завершення у Міноборони країни відмовилися від будь-яких інших коментарів.

Що відомо про F-35B

Це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, розробка американської компанії Lockheed Martin. За інформацію видання Sky News, його вартість – приблизно 135 мільйонів доларів.

На озброєнні у британського флоту перебуває літак модифікації F-35B. Його особливість полягає у можливості скороченого злету та вертикального приземлення.

Повний текст допису британського Міноборони у твітері:

"Британський пілот F35 з HMS Queen Elizabeth сьогодні вранці катапультувався під час планових польотів у Середземному морі. Пілота повернули на корабель. Розпочато розслідування, тому наразі було б недоречно давати додаткові коментарі".