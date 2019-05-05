08:17
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Британського міністра оборони звільнили за плани втягнути країну у військовий конфлікт, – Times

      439 Читать новость на русском
      Гевін Вільямсон
      Гевін Вільямсон / Фото з відкритих джерел

      Справжні причини звільнення міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона полягають у тому, що він робив у приватному порядку неприємні заяви про здоров'я прем'єр-міністра Терези Мей і хотів втягнути британські війська у військові дії за кордоном.

      Про це повідомило видання The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді і керівництві Консервативної партії.

      Читайте також: США погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки, – Яковина

      Зазначається, що роздратування у Мей викликали слова глави міноборони про те, що її захворювання діабетом робить її неготовою до виконання прем'єрських функцій і що їй не слід далі залишатися на посаді. Такими думками Вільямсон поділився з колегами по Консервативній партії (хоча сам міністр заперечує цей факт).

      Видання також зазначає, що довіру Мей до Вільямсона було підірвано ще раніше, коли глава оборонного відомства став прагнути до того, щоб відправити британські війська за кордон, де вони брали б безпосередню участь в бойових діях. Коли прем'єр відкинула ініціативу Вільямсона про відправку кораблів королівських ВМС в район спірних територій в Південно-Китайському морі, глава міноборони "надряпав на офіційному документі лайку на адресу прем'єра".

      Звільнення міністра

      Мей у середу, 1 травня, відправила Вільямсона у відставку в зв'язку з втратою довіри. Звільнення міністра виникло після того, як він відмовився залишати свій пост за власним бажанням. Сам екс-міністр наполягав на своїй невинності.

      Приводом для звільнення стало внутрішнє розслідування історії про витік інформації з засідання Радбезу, на якому за підтримки Мей було прийнято рішення допустити китайську корпорацію Huawei до створення неключових технологій британської мережі мобільного зв'язку 5G.

      Інформація про секретну нараду потрапила до газети The Daily Telegraph. Після публікації вся країна дізналася про те, що незгоду з позицією прем'єра і загальними підсумками засідання Радбезу висловили четверо членів британського уряду: глава МВС Саджид Джавід, міністр закордонних справ Джеремі Хант, Вільямсон і тодішня міністр з питань міжнародного розвитку Пенні Мордонт, яка згодом змінила Вільямсона на посаді глави оборонного відомства.

      blog_ava
      Гороскоп на 5 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      421
      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 травня , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 травня , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 723
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      4 травня , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      30162
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      4 травня , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      817
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      4 травня , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 4216
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук