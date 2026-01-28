У Бродах підвищення концентрації оксиду вуглецю: чи є загроза для жителів
- У Бродах зафіксували підвищення рівня оксиду вуглецю, проте це не становить небезпеки для населення.
- Людям з хронічними захворюваннями дихальних шляхів варто бути обережними.
Напередодні, 27 січня, Росія вдарила по об'єкту інфраструктури в Бродах на Львівщині. Через це місцева влада проводила заміри якості повітря, у регіоні фіксували підвищення рівня вуглецю майже вдвічі.
Про ситуацію в області станом на ранок 28 січня розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Дані про стан радіаційного фону навели у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Чи є загроза у повітрі для жителів Львівщини?
За словами Козицького, у Бродах фіксували задимлення повітря. Показники знову свідчать про помірне зростання рівня оксиду вуглецю. Втім, наразі це не становить небезпеки для населення.
Щодо можливої небезпеки для мешканців, то обережними радять бути людям з хронічними захворюваннями органів дихання. Їм рекомендують тимчасово обмежити тривалі прогулянки та використовувати маску на вулиці.
Водночас для більшості людей – жодних обмежень.
Крім того, всім рекомендують на певний час утриматися від провітрювання приміщень та дотримуватися питного режиму — споживати щонайменше 30 мілілітрів води на кожен кілограм маси тіла протягом дня.
Показники рівня якості повітря, зокрема радіаційний фон, як зазначають у Львівському РЦГМ, станом на 8 годину 28 січня у межах норми.
- Львів – 12;
- Рава-Руська – 13;
- Кам'янка-Бузька – 9;
- Броди – 13;
- Яворів – 10;
- Мостиська – 14;
- Дрогобич – 10;
- Стрий – 10;
- Турка – 16;
- Славсько – 12.
Нагадуємо, що контрольний рівень радіаційного фону до 25 мікрорентгенів на годину.
Які подробиці удару по Бродах?
Близько 07:30 у Бродах Золочівського району пролунали вибухи – місто атакували ворожі безпілотники. Над місцем влучання здійнявся густий дим.
Російський дрон поцілив у об'єкт інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа та загорілися нафтопродукти. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Після обстрілу в громаді посилили моніторинг якості повітря. Через надзвичайну ситуацію в Бродівській громаді 27–28 січня 2026 року призупинили очне навчання, тож усі школи тимчасово перейшли на дистанційний формат.