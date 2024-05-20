Бронювання ліків в Україні: найбільший аптечний маркетплейс бачить ризики для свого існування

Держлікслужба повідомила про те, що 17 травня завершилось громадське обговорення проєкту постанови щодо оновлених ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Однак жодних зустрічей, робочих груп, обговорень з прайсагрегаторами не відбувалось. Про це повідомляє РБК Україна.

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Ризики для Tabletki.ua

На сайті найбільшого в Україні аптечного маркетплейсу Tabletki.ua зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів і досі це звернення активно підтримують.

Сервіс вбачає ризик для свого існування в проєкті постанови КМУ, яка фактично означає, що бронювати ліки можна буде тільки на сайтах аптек, а це необґрунтовано і незаконно витісняє з ринку прайс-агрегатори та порушує права споживачів.

Зараз представники сервісів бронювання ліків продумують, як вижити за нових умов.

Tabletki.ua вже отримали кілька пропозицій про купівлю аптек. Можемо відкрити порожній заклад, який працюватиме пʼять хвилин на добу, щоб нам надали ліцензію, але це нонсенс,

– констатує співзасновник tabletki.ua Євген Муравщик.

Аптечні прайс-агрегатори – суто український винахід. Аналогічних застосунків просто не існує на фармацевтичному ринку країн ЄС. Фармацевтичний ринок України – це ринок, де понад 80% усіх лікарських засобів купують самі споживачі, відповідно вони зацікавлені купити дешевше. В ЄС – більшість лікарських засобів оплачується державним коштом. Отже, споживачі загалом менше цікавляться цінами на ліки. До того, саме через відшкодування державою вартості придбаних населенням ліків (реімбурсацію) асортимент та ціни на медпрепарати між аптеками приблизно однакові.

Тому виправдовувати заборону маркетплейсів євроінтеграційними вимогами безглуздо, – наголошує співзасновник tabletki.ua Євген Муравщик.

Це все одно, що заборонити в Україні Дію, чи збір для потреб сил оборони на банки, бо такого немає в ЄС і, відповідно, правил щодо таких явищ теж немає. Tabletki.ua – це високотехнологічний український ІТ продукт, яким може пишатися наша країна. Ми є резидентами Дія.Сіті, в 2023 році сплатили 194,000,000 гривень податків в бюджет України. Чиновники своїми руками руйнують найбільший технологічний здобуток на роздрібному ринку ліків України,

– каже він.