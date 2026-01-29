Не хотів, щоб громада перейшла до ПЦУ: в Броварах настоятель привласнив собі цілий храм

У Київській області настоятель церкви не бажав, щоб релігійна громада перейшла до ПЦУ. Через це він вирішив піти на злочин.

Про це пише пресслужба поліції Київської області. Священник привласнив собі храм, вартість якого оцінюється в майже 6 мільйонів гривень.

Дивіться також Тисячі церков УПЦ МП в Україні: де найбільше поширений вплив Московського патріархату

Як священник присвоїв собі увесь храм?

Поліція Київщини та СБУ викрили священнослужителя, який був причетний до УПЦ МП. Він незаконно пожертвував будівлю церкви в Київській області своєму благодійному фонду. Клірик релігійної громади Свято-Димитрівської парафії у місті Бровари зробив це для того, щоб храм не перейшов до Православної церкви України разом з громадою. Відтак правоохоронці задокументували, що чоловік відчужив будівлю, яка фактично належить Київській єпархії ПЦУ.

Громада перейшла до Київської єпархії ще у квітні 2024 року. А за кілька місяців до цього священник цього храму створив благодійну організацію. Серед засновників вказані він та його дружина.

Зловживаючи службовим становищем, клірик підробив документи та вніс до них свідомо неправдиві відомості. Нібито члени парафіяльних зборів проголосували за рішення про пожертву культових приміщень релігійної громади. Згідно з договором пожертви церковний комплекс було передано у власність благодійного фонду родини служителя церкви,

– пояснили злочин у поліції.

За відчуження храму загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень зловмисник отримав підозру. Наразі триває слідство.

Релігійні громади переходять до ПЦУ: останні новини