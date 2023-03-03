Ані шкільного автобуса, ані заручників: ФСБ виклала відео з місця інциденту з "ДРГ" на Брянщині

Росіян не відпускає ситуація з буцімто "ДРГ" на Брянщині. Вони вже навіть показали те саме розстріляне авто. І тут у нас знову виникло безліч питань до версій, яких, як з'ясувалося, ще більше.

Отже, 2 березня росіяни нарікали про буцімто наступ "ДРГ". Ба більше, вигадували про заручників і обстріляний чи то шкільний автобус, чи то автомобіль. Здавалося б, на останній версії мали зупинитися, але і тут танцювали-танцювали і не вклонилися, наголошує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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ФСБ показала "розстріляне" авто

Якщо ви все пропустили, а це було просто, адже версій у росіян було безліч, то остання свідчить: "українські диверсанти", коли увійшли на територію Брянської області, обстріляли легковий автомобіль. Мовилося про "Ниву".

І вже нарешті, здавалося б, з цією версією впоралися. Вона звучить жахливо неправдоподібно, але вже. І навіть відео з доказами з'явилося. Але саме воно продемонструвало, що автівка то ціла. Той самий транспортний засіб, в якому під час обстрілу буцімто перебували водій і троє школярів.

Нагадаємо, легенду росіян. Водій – дядя Анатолій – загинув. А хлопчик Федір отримав поранення, та попри це врятувався сам і ще двох школярок з собою схопив. Малого, до слова, вже зробили місцевим героєм. Тут ми більше розповідали про цей сюр.

Зафіксували: "диверсанти" обстріляли авто зі школярами, але машина ціла. Максимум – пробиті колеса. Ми вже мовчимо про те, що в салоні жодного сліду крові. Є, правда, сліди лайна – георгіївська стрічка на задньому сидінні. Просто росіяни за собою ніяк не навчаться прибирати.

У ролику "Ниву" показують другою. Про першу автівку ми розповімо вам далі.

ФСБ показала "обстріляне" авто на Брянщині: дивіться відео

Що не так з "Жигулями"?

Зауважимо, що спочатку на ролику нам показують ВАЗ-2107. От він чомусь щедро обстріляний. Усередині автівки навіть показують загиблого. Відомо, що ним є Олександр Ткаченко, котрий працював оператором у місцевій котельні у Новому Ропську. Після зміни він їхав додому у Любечани. Тіло чоловіка виявили за автобусною зупинкою на околиці села. Сама ж "сімка" на той момент була ціла і не ушкоджена.

На відео ж нам показують авто в решето, а за його кермом – Ткаченко. Також привернули до себе увагу номери автівки. Вони вирвані так, щоб неможливо було ідентифікувати, кому належить транспортний засіб. Якби окупанти хотіли їх замаскувати, то заблюрили б, як і з обличчям убитого. А тут виникає підозра, що у поспіху власне авто обстріляли, посадили за кермо Ткаченка та зняли моторошне відео для пропаганди.

Цікаво, що про обстріляний ВАЗ ніхто вчора не розповідав. Звідки він узагалі взявся – чергова загадка. Але можемо однозначно сказати одне: окупанти влаштували безглузде шоу, яке можуть "схавати" хіба самі росіяни. Власне, для них воно й організовувалося, щоб сіяти страх і бажання йти воювати.