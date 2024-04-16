Пожежа сталася у ніч на 16 квітня. Відомо, що унаслідок знищення одного трансформатора, щонайменше 3 військові об'єкти ворога залишилися без електроживлення.

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У Брянську пожежа на підстанції

Як повідомили у розвідці, у ніч на 16 квітня у Брянську сталася пожежа на підстанції. Як наслідок – було знеструмлено відразу декілька військових та промислових об'єктів.

Зокрема, було знищено трансформатор на електропідстанції потужністю 110 кіловат. Тепер без електроживлення залишилися щонайменше 3 військових об'єкти:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

У розвідці зауважили, що ці об'єкти окупанти використовували у повномасштабній війні проти України.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата,

– додали у ГУР.

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