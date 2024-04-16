Пожежа сталася у ніч на 16 квітня. Відомо, що унаслідок знищення одного трансформатора, щонайменше 3 військові об'єкти ворога залишилися без електроживлення.
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У Брянську пожежа на підстанції
Як повідомили у розвідці, у ніч на 16 квітня у Брянську сталася пожежа на підстанції. Як наслідок – було знеструмлено відразу декілька військових та промислових об'єктів.
Зокрема, було знищено трансформатор на електропідстанції потужністю 110 кіловат. Тепер без електроживлення залишилися щонайменше 3 військових об'єкти:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
У розвідці зауважили, що ці об'єкти окупанти використовували у повномасштабній війні проти України.
За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата,
– додали у ГУР.
У Брянську була пожежа на підстанції: дивіться відео
У Росії постійно щось горить і вибухає
- Зранку 15 квітня росіяни заявили про нібито на атаку безпілотників по аеропорту Бєлгорода. Вибухи лунали ще уночі 12 квітня, однак про наслідки вирішили розповісти лише через 3 дні. Росіяни заявили, що внаслідок "атаки" на аеропорт лише загорілася трава. Однак губернатор Бєлгородщини підтвердив, що дрони також атакували будівлю "Газпрому".
- У російському місті Владімір 13 квітня також було неспокійно. Як писали місцеві телеграм-канали, чоловік кинув коктейль Молотова в будівлю обласної адміністрації, а також у припаркований поряд із будинком адміністрації автомобіль Hyundai Creta. Загоряння оперативно ліквідували, а зловмисника затримали. Традиційно російські пропагандисти заявили про "український слід".
- У Москві 12 квітня підірвали автомобіль ексспівробітника СБУ Васілія Прозорова. Зрадник від 2014 року й до 2018 шпигував у спецслужбі на користь ворога, а в 2019 році – втік до Росії.