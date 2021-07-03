Поразка Бельгії на Євро-2020: у Брюсселі масові заворушення, у хід пішли водні гармати

У Брюсселі спалахнули масові безлади після поразки в Бельгії на Євро-2020. Бельгійці програли італійцям з рахунком 2:1, пропустивши таким чином Італію у фінал.

Сутички спалахнули між бельгійськими та італійськими вболівальниками. Нормалізувати ситуацію вдалося лише правоохоронцям.

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Так, після матчу Бельгія – Італія розлючені бельгійські вболівальники влаштували дебош у центрі Брюсселя. Радикально налаштовані групи молодиків грабували магазини, розкидали речі та підпалювати димові шашки й феєрверки.

Протистояння з правоохоронцями

Особливо агресивних вболівальників затримала поліція Бельгії. Також правоохоронці застосували проти фанатів водні гармати та сльозогінний газ.

Коли поліцейські намагалися розігнати групу, яка напала на людину з італійським прапором, фанати закидали офіцерів і вітрини магазинів всім, що попалося під руку.

Мир у центрі бельгійської столиці вдалося встановити лише пізно вночі.