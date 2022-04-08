У Бучі почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного

Увесь світ бу ввражений тим, що російські окупанти наробили в Бучі на Київщині. Вони вбивали й катували людей з особливою жорстокістю, тіла кидали в братські могили.

Одна з таких могил, яку виявили чи не з перших, була біля церкви Андрія Первозванного. Тепер фахівці почали ексгумацію тіл загиблих.

До теми Самі себе викривають: як російські пропагандисти намагаються виправдати різню у Бучі

Тіла будуть ідентифіковувати

Фахівці хочуть ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Перші ознаки братського поховання з'явились на супутниковому знімку ще 10 березня. Вже від 31 березня було видно місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метрів.

Його помітили в південно-західній частині території біля церкви Святого Андрія і Всіх Святих Первозванного в Бучі.

Ідентифікація тіл: дивіться відео