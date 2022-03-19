З Бучі вдалось евакуювати 106-річну жінку
19 березня 2022 , 21:36
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Україна всіма силами намагається проводити евакуацію людей із районів бойових дій. Зокрема, з Бучі на Київщині перевезли жінку поважного віку.
Бабусі виповнилось 106 років. Її транспортували у візку.
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Жінка, яка її супроводжувала переконувала, що старенька у здоровому глузді та при пам'яті,
– мовиться у повідомленні Білогородського укріпрайону.
Як перевозили жінку: дивіться відео
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