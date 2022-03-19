З Бучі вдалось евакуювати 106-річну жінку

Україна всіма силами намагається проводити евакуацію людей із районів бойових дій. Зокрема, з Бучі на Київщині перевезли жінку поважного віку.

Бабусі виповнилось 106 років. Її транспортували у візку.

До теми За день гумкоридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей

Жінка, яка її супроводжувала переконувала, що старенька у здоровому глузді та при пам'яті,

– мовиться у повідомленні Білогородського укріпрайону.

Як перевозили жінку: дивіться відео

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