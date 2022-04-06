Будь-яке підприємство може отримати до 60 мільйонів гривень кредиту під 0%, – Свириденко

Програму кредитування "5 – 7 – 9%" адаптували до умов воєнного часу: будь-яке підприємство може отримати до 60 мільйонів гривень кредиту під 0%.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"З початку війни такі кредити від державних банків на загальну суму 1,1 мільярда гривень отримали 826 бізнесів", - сказала Свириденко, підкресливши, що доступ підприємців до кредитних коштів – одна з передумов відновлення економіки після шоку перших тижнів війни.

За словами Свириденко, для вчасного старту посівної кампанії та успішного її проведення активували додаткові механізми кредитування аграріїв. Ці кошти йдуть на закупівлю добрив, пального, засобів захисту рослин.

Вона повідомила, що українські банки до війни активно надавали кредити сільгоспвиробникам – на початок березня кредитний портфель агропідприємств становив 84,6 мільярда гривень.

"З усіх виданих кредитних коштів за програмою "5 – 7 – 9%" 42% припадало саме на аграрний сектор. Ними скористалися 12 тисячі фермерських господарств", - розповіла вона.

Свириденко переконана, що в час війни комерційні та державні банки повинні активізувати свою кредитну діяльність, адже ці кошти потрібні тисячам підприємців для налагодження виробництв.

"Уряд та Нацбанк проводять з банківським сектором відповідну роботу. Зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 мільярдів гривень. 2,3 мільярда гривень держбанки вже видали фермерам", - сказала вона.

Загалом же, за словами Юлії Свириденко, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 мільярда гривень, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік.