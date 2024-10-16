Через можливу зміну керівництва ГУР опиняться під загрозою зриву чинні розвідоперації, – Береза

Зміна керівництва Головного управління розвідки, а саме – Кирила Буданова може знизити ефективність чи взагалі скасувати чинні операції розвідки, які вимагають постійного контролю та безперервного виконання.

Таке переконання висловив громадський діяч, народний депутат восьмого скликання Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

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Береза про можливу зміну керівництва ГУР

Буданова не звільняють через тиск наших партнерів, котрих обґрунтовано хвилює майбутнє ГУР. Бо вони розуміють, що через загрозу зміни керівництва ГУР МО опиняться під загрозою зриву триваючі розвідоперації та їх виконання. Зняти можна кого завгодно, але невідомо чи залишиться ефективність ГУР МО на тому ж рівні, що і зараз,

– наголосив Береза.

На його думку, до ГУР є претензії, але є і результати, які доводять ефективність цієї структури у протистоянні з Кремлем. А наші партнери обґрунтовано хвилюються, що заміна керівника ГУР МО Кирила Буданова може не лише знизити ефективність структури, а й негативно повпливати на відносини з ними.

Тому що у плануванні спецоперацій та у їх реалізації важливі не лише досвід та професіоналізм, а і довіра на рівні керівництва співпраці українських та західних розвідок. А це, у свою чергу, може призвести до скасувань операцій розвідки, частина з яких вимагають безперервного управління та виконання,

– попередив громадський діяч.

Він додав, що у Буданова напевне є й неформальні зв'язки на Заході, які не лише допомагають в отриманні інформації, а й у проведенні спецоперацій нашої розвідки.

"Нова людина на цій посаді теж буде налагоджувати стосунки та напрацьовувати зв'язки, але для цього потрібен час. Чи є він у нас зараз? Маю великий сумнів. І розумію, що відсутність таких зв'язків та контактів точно не допоможе ГУР МО вирішувати поставлені задачі", – констатував екснардеп.