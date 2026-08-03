"Майбутні тижні будуть багатими на події": США шукають нові шляхи до мирних переговорів

Україна готується до нового етапу дипломатичної роботи на тлі сигналів зі США про можливе пожвавлення переговорного процесу. Під час наради керівників закордонних дипломатичних установ за участю Володимира Зеленського говорили про відновлення миру, посилення позицій держави та конкретні завдання для українських представництв за кордоном.

Ведуча 24 Каналу Яна Богославська, яка працювала на заході, розповіла про сигнали зі США щодо можливого пожвавлення переговорного процесу. Вона також передала відповідь Кирила Буданова на запитання, що може змусити Росію повернутися до активних переговорів і чого Україні не можна втратити на цьому шляху.

Результат переговорів важливіший за терміни

Держсекретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що Вашингтон готує нові підходи до переговорного процесу за участю України та Росії. Конкретних пропозицій він не розкрив, однак припустив, що дипломатична активність найближчим часом може посилитися.

Майбутні тижні можуть бути багатими на події, які додадуть прогресу переговорному процесу,

– заявив Рубіо.

Під час наради керівників дипломатичних установ Кирила Буданова запитали про нові американські ініціативи та можливі стимули, які могли б повернути Росію до активної розмови про завершення війни. Конкретного механізму Вашингтон поки не запропонував, тому прив'язувати очікування до окремих строків не варто.

Можна говорити про 40, 100 чи 15 днів, але головне – результат. Не так важливо, як зайти в цей процес, набагато важливіше, з чим ми з нього вийдемо,

– наголосив Буданов.

Щоб домогтися потрібного результату, Україні необхідно залишатися сильною та зберігати внутрішню єдність. Російське керівництво досі вірить, що зможе досягти своїх цілей воєнним шляхом, хоча стратегічно війна давно зайшла для нього у глухий кут. Локальні просування сторін цього не змінюють, а восени Москва, за його словами, планує нову мобілізацію.

Мирні переговори ніколи не зупинялися. Просто їхня активна фаза, яку всі бачать, зараз перебуває на паузі,

– пояснив керівник Офісу Президента.

До початку запису Буданов також зазначив, що Сполучені Штати лише шукатимуть нові шляхи для пожвавлення процесу. Слова Марко Рубіо про насичені подіями тижні поки є сигналом про подальші дипломатичні спроби, а не повідомленням про вже готову домовленість.

Дипломатам визначили конкретні завдання перед зимою

Після обговорення переговорного процесу учасники наради зосередилися на посиленні української присутності у світі. Значну увагу приділили країнам Африки, де дипломати мають чіткіше пояснювати роль України у продовольчій безпеці та показувати походження зерна, яке надходить до різних регіонів.

Важливо, щоб українське зерно мало український підпис, аби люди в Африці розуміли, звідки до них надходить цей продукт і які можливості Україна дає для їхньої безпеки,

– розповіла Богославська.

Окремою темою стала підготовка до складної зими та захист від російських ударів. Українські представництва мають працювати з партнерами не над загальними обіцянками, а над конкретним переліком необхідного – від боєприпасів і ракет до трансформаторів та політичних рішень, які допоможуть посилити оборону міст, сіл і громад.

Йдеться про конкретний перелік ресурсів і снарядів, потрібних Україні для протидії постійним терористичним ударам. Це прикладні речі, над отриманням яких уже ведеться предметна робота, буквально за номенклатурою,

– зазначила ведуча 24 Каналу.

На заході також оголосили про кадрові рішення: Ігор Клименко став секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки. Під час офіційних панелей обговорювали розвиток безпілотних технологій і можливості отримання Україною додаткових систем Patriot.

Україна робитиме ставку на готову оборонну продукцію

Під час наради говорили й про те, як розвивати міжнародну співпрацю в оборонній сфері, не передаючи партнерам українські розробки. Кирило Буданов підтримує модель, за якої за кордон постачатимуть уже виготовлену продукцію, а ключові технології залишатимуться в Україні.

Я загалом проти експорту технологій. Підтримую лише експорт готового продукту з доданою вартістю,

– заявив Буданов.

Такий підхід стосується і безпілотного сектору, у якому українські виробники накопичили значний досвід за час повномасштабної війни. На офіційних панелях обговорювали майбутні домовленості щодо дронів, а також можливості посилити українську протиповітряну оборону.

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