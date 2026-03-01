Укр Рус
Новини України "Обирав по відчуттях": Буданов працює не в кабінеті Єрмака після свого призначення
1 березня, 01:29
"Обирав по відчуттях": Буданов працює не в кабінеті Єрмака після свого призначення

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Кирило Буданов пояснив, що обрав собі інший кабінет на Банковій – не той, де був Єрмак.
  • Журналісти жартівливо запитали, чи був це вибір за фен-шуєм.

Коли Кирила Буданова ще не призначили керівником Офісу президента, в ЗМІ циркулювали чутки, ніби він готується до переїзду на той поверх Банкової, де міститься кабінет глави ОП. Тепер Буданов розповів, як це було.

Цю заяву керівник Офісу президента зробив у свіжому інтерв'ю. Він пояснив, за яким принципом обирав собі кабінет. 

Чому Буданов не працює в кабінеті Єрмака? 

Кирило Буданов розповів, що міг обирати собі кабінет на Банковій. Коли журналісти пожартували, чи не за фен-шуєм це відбувалося, той відповів: "По відчуттях". 

Далі було запитання, чи був інший кабінет, аніж у Єрмака, певним бажанням чи умовою. 

Скажімо так: я обрав інший, 
– коротко пояснив глава ОП. 

Буданов говорить, чому не працює в кабінеті Єрмака: дивіться відео

 

Інші тези Буданова з останнього інтерв'ю 

  • Найближчим часом має відбутися обмін полоненими.

  • Буданов вірить в успіх мирних переговорів. Якщо все вдасться, то це теж можна вважати перемогою, адже це означатиме "сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття".

  • "Зрештою прийдеться констатувати, що або ми знайшли рішення і ми всі, всі абсолютно, завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить таки якісно і професійно", – пояснив глава ОП.

  • Без зустрічі Зеленського та Путіна війна не завершиться.

  • Росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки для України від США.

  • Щодо Telegram-каналів, то власники мають зареєструвати їх як ЗМІ. Роботу месенджеру слід врегулювати, але чи буде блокування – "побачимо".