Буданов висловився про мирні переговори: зараз глухий кут чи щось інше

Очільник Офісу Президента відповів на важливі питання 1 червня. Зокрема, щодо перебігу мирних переговорів.

Про це Кирило Буданов сказав на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Що сказав Буданов про мирні переговори в червні 2026 року?

Він заявив, що процес триває, але не публічно.

Стосовно перемовного процесу: я ніколи не казав, що він у глухому куті, і продовжую стояти на цій думці. Певні процеси тривають, ви праві, вони, скажімо так, не зовсім публічні,

– сказав він.

Голова ОП навів небагато деталей. Але, зокрема, підтвердив, що американська делегація справді приїде в Україну. Раніше про це говорив Володимир Зеленський.

"Все, що я можу сказати — підтверджую все це, і ми всі готуємось до цієї зустрічі", – додав Буданов.

Також він сказав, що Зеленський доручив якнайшвидше припинити війну, бажано – до зими. Напередодні президент говорив, що до початку зими слід знайти дипломатичний спосіб поговорити.

А ще Україна чекає на обмін полоненими найближчим часом. Цивільних, за словами Буданова, повертати складніше.