Буданов прокоментував можливість експорту технологій з України

Глава Офісу Президенту висловився проти такої ініціативи. Також він назвав ризики спільного виробництва, локалізованого за кордоном.

Буданов вважає, що Україна має діяти інакше. Своїми думками він поділився під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Буданов?

Чиновник виступає проти того, щоб Україна експортувала власні технології. Натомість він пропонує діяти інакше.

На його думку, необхідно експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю.

Тільки це може врятувати нашу економіку, і тільки це в кратному розумінні поставить країни в певну давайте назвемо це залежність від нас. Бо коли ми віддаємо технології, то все, ти бізнес продав, і виробництво ти своє віддав, і далі з тобою нема про що говорити. Тому я б рекомендував не забувати про цей аспект,

– заявив глава ОП.

Також він назвав ризики, які мають спільні виробництва, що розміщені за кордоном. Очільник Офісу президента розповів про два варіанти, які можуть бути.

За його словами, підприємство може бути розташоване на території іншої країни або ж в самій Україні.

Але ж спільне виробництво може бути на території якоїсь умовної країни, коли вивезли технології, вивезли обладнання, вивезли інженерів і через рік сказали: "Ну, знаєте, щось у нас у нас тут не складається, до побачення". А виробництво вже там. А може бути тут на території України,

– сказав Буданов.

Він додав, що є прихильником другої моделі.

Які останні заяви Буданова?

Очільник Офісу президента розповів, що війна для росіян зайшла у глухий кут. Він зазначив, що бойові дії та певне просування не змінюють цього факту.

Також Кирило Буданов анонсував продовження 40-денної операції з примусу Росії до миру. За словами чиновника, спецзаходи триватимуть і надалі, однак без визначених часових меж.