Буданов дав прогноз на 2023 рік: очільник розвідки пообіцяв українцям радість і перемогу

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступного року на українців чекають радість та перемога. Хороших новин варто очікувати у другій половині нового року.

Свій прогноз Кирило Буданов зробив в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал. Керівник розвідки також розповів, на чому базуються його прогнози.

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Що чекає на Україну у 2023 році

Кирило Буданов вважає, що у 2023 році завершиться війна в Україні. Завершиться вона перемогою нашої держави. Хороших новин, за словами керівника розвідки, варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.

Радість і перемогу – ось, що він (2023 рік – 24 Канал) нам принесе,

– заявив Буданов.

Керівник ГУР МО відзначив, що чинників, які вплинуть на перемогу – дуже багато, але у своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть свій результат.

Буданов відзначив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, але на цьому всі процеси не завершаться. Керівник розвідки не уточнив, про які процеси йдеться, але зазначив, що вони триватимуть довго.

Здобутки України у 2022 році: головне

Минулого року наша країна стала жертвою повномасштабної війни Росії. Однак ми змогли втримати Київ, Чернігів та Суми й вибити ворога з Півночі навесні 2022 року.

Крім того, у межах успішних контрнаступальних операцій вдалося деокупувати майже всю Харківщину, північ Донецької області та низку населених пунктів на заході Луганської області.

Також у листопаді наші воїни звільнили правобережжя Херсонщини включно з Херсоном – єдиним обласним центром, який окупувала Росія з початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж вдалося деокупувати майже всю Миколаївщину, крім сіл на Кінбурнській косі.

Однак боротьба триває і наступного року ще більше наших територій повернуть український прапор.