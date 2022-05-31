"Буде не адмірал, а "півень" на зоні": окупант запевняє батька, що точно піде з війни

Російський окупант запевняє батька, що піде з війни в Україні. Якщо треба бути, то вчинить бунт і буде з керівництва "не адмірал, а "півень" на зоні".

Перехоплену розмову російського окупанта з батьком опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України 31 травня.

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Окупант хоче поїхати з України

Під час телефонної розмови батько переконує сина, щоб той поїхав з війни в Україні. Він пояснює йому, як швидше повернутися додому. Він переконує окупанта, щоб той за жодних обставин не підписував новий контракт.

Якщо знову почнуть вмовляти. Там просто хлопці… дзвонили їм. Казали, що 109 полк розформували. Посадили багатьох. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не вірте цим казкам взагалі. "Саджайте" кажи й все,

– каже батько російського солдата.

Батько переконує сина взагалі не підписувати жодних паперів. Син пояснює, що й сам розуміє ситуацію і не збирається продовжувати чинний контракт. А якщо керівництво примусить, то він коритися не буде, а навпаки збунтує.

Так, я знаю, не хвилюйся. Мені воно не треба. Кажу, не підпишу нічого. Нікуди мене не повезуть. Повезуть – п**ди отримають. Будуть сидіти. І буде у нього звання не "адмірал", а нижче мого. "Півень" на зоні буде,

– відповідає окупант батькові.

Російські контрактники хочуть якнайшвидше покинути Україну

Повну розмову сина-окупанта з батьком можна послухати за посиланням

Наприкінці травня закінчується визначений Росією 90-денний термін на проведення "спецоперації". Це означає, що російські солдати можуть "законно" покинути службу.

Контрактники російської армії не можуть вже дочекатися кінця травня, щоб якнайшвидше втекти з України. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює Служба безпеки України.

Російські окупанти самі розуміють, що командування їх не відпустить, бо знайти нових охочих воювати непросто. Командування приїжджає та агітує найрізноманітнішими способами, щоб солдати залишились ще. Окрім того, керівники залякують окупантів, що вони зіпсують їхню характеристику в особистій справі. Втім, як розповідає один із військових, це ще ні одного не зупинило.

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