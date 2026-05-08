Роберт "Мадяр" Бровді відповів, чи може Україна вдарити 9 травня по Красній площі

Удар по Красній площі 9 травня може привернути увагу світових медіа, однак Україна, ймовірно, використає іншу тактику та завдасть "ляпаса" там, де російська протиповітряна оборона слабша.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв'ю The Guardian.

Чи буде удар по Москві 9 травня?

Роберт Бровді прокоментував посилення безпекових заходи в Москві перед парадом на Красній площі.

Навіщо витрачати дрони на "велику стіну"?

– сказав він.

За словами "Мадяра", більш ефективними цілями залишаються об'єкти енергетики або військової інфраструктури в російських регіонах.

Як зазначають у The Guardian, нищівні атаки елітної 414-ї бригади "Птахи Мадяра" стали серйозним викликом для Кремля у війні.

Далекобійні дрони підрозділу знищують російські системи протиповітряної оборони швидше, ніж Москва встигає їх відновлювати, через що дедалі більше територій у радіусі 2000 кілометрів від позицій стають вразливими – зокрема й резиденції Путіна.