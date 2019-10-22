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      Буде велике кіно, в якому буде Львів: Садовий розповів про візит Тома Круза

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      Садвоий: якщо б держава вкладала у культуру в Криму, Донецьку і Луганську, там не було б російських військ
      Садвоий: якщо б держава вкладала у культуру в Криму, Донецьку і Луганську, там не було б російських військ / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що американський актор та режисер Том Круз однозначно повернеться до України. Ба більше, після цього повернення буде велике кіно, у якому, зокрема, буде і Львів

      Крім того, вже було ухвалено рішення, що наступний рік для Львова стане роком культури, розповів Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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      Ми маємо на це 116 мільйонів гривень. Їх ми отримали від продажу приміщення, яке не використовувалося. Ми ці гроші вирішили у наступному році додатково скерувати в культуру. Зараз ми очікуємо від людей різні пропозиції, на що краще ці гроші витратити,
      – розповів мер Львова.

      Зокрема, є ідеї щодо пропаганди культури у громадському транспорті, відкриття картинних галерей та культурних просторів.

      "Якщо б наша держава ще з 90-их років вкладала гроші у культуру в Криму, в Донецьку і Луганську, там ніколи б не було російського солдата. Ми це "проморгали". Тому потрібно це робити, і в державному бюджеті потрібно суттєво збільшувати кошти на культуру", – наголосив Андрій Садовий.

      Що відомо про візит Тома Круза до Львова?Американський актор та режисер Том Круз після відвідин Києва та Одеси прилетів до Львова. Там його зустрів мер Садовий з дружиною Катериною Кіт-Садовою.

      Андрій Садовий пообіцяв, що коли Том Круз прилетів до Львова, то точно буде кіно. Водночас актор залишив запис у Книзі почесних гостей Львова, де подякував "чарівному місту, чарівній країні та чарівним людям".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Том Круз Кіно
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