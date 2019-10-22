Буде велике кіно, в якому буде Львів: Садовий розповів про візит Тома Круза

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що американський актор та режисер Том Круз однозначно повернеться до України. Ба більше, після цього повернення буде велике кіно, у якому, зокрема, буде і Львів

Крім того, вже було ухвалено рішення, що наступний рік для Львова стане роком культури, розповів Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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Ми маємо на це 116 мільйонів гривень. Їх ми отримали від продажу приміщення, яке не використовувалося. Ми ці гроші вирішили у наступному році додатково скерувати в культуру. Зараз ми очікуємо від людей різні пропозиції, на що краще ці гроші витратити,

– розповів мер Львова.

Зокрема, є ідеї щодо пропаганди культури у громадському транспорті, відкриття картинних галерей та культурних просторів.

"Якщо б наша держава ще з 90-их років вкладала гроші у культуру в Криму, в Донецьку і Луганську, там ніколи б не було російського солдата. Ми це "проморгали". Тому потрібно це робити, і в державному бюджеті потрібно суттєво збільшувати кошти на культуру", – наголосив Андрій Садовий.

Що відомо про візит Тома Круза до Львова?Американський актор та режисер Том Круз після відвідин Києва та Одеси прилетів до Львова. Там його зустрів мер Садовий з дружиною Катериною Кіт-Садовою.



Андрій Садовий пообіцяв, що коли Том Круз прилетів до Львова, то точно буде кіно. Водночас актор залишив запис у Книзі почесних гостей Львова, де подякував "чарівному місту, чарівній країні та чарівним людям".