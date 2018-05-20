"Будемо палити мусорів": нардеп шокував українців скандальним постом

Позафракційний народний депутат Олег Петренко жорстко відреагував на масову бійку за участю вболівальників та правоохоронців, яка сталася 19 травня під час футбольного матчу у Черкасах.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook політик написав, що скоро буде "палити мусорів".

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Привіт з Києва черкаським мусорам! Без ниття! Зліше будемо! Скоро будемо палити й цих мусорів!

– написав Петренко.

Окрім того, до цього посту нардеп прикріпив фотографію, на якій він прикриває обличчя балаклавою під час футбольного поєдинку між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" у Києві.



Допис Олега Петренка у Facebook

Чимало користувачів з обуренням сприйняли такі вислови Петренка. Так, мер Дніпра розкритикував політика за цей пост.

"Так ..., друже мій. Спочатку мусора відпиз**ли вас, потім ви відпиз**те мусорів, потім все, як у Томаса Гоббса ("bellum omnia contra omnes") перепиз*ять один одного. А в підсумку прийдуть російські і відпиз**ть нас всіх разом. І ми всі будемо сидіти в якомусь Вінніпезі і питати себе: "А як ми так знову проїб*ли країну як 100 років тому?" – написав Філатов.



Коментар Бориса Філатова під постом Олега Петренка

Зазначимо, наразі нардеп вже видалив даний допис зі своєї сторінки, пояснивши це тим, що не хоче "витрачати час на фейсбучні баталії".

Нагадаємо, у суботу, 19 травня, в Черкасах на Центральному стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією, участь у якій взяли близько 200 людей.