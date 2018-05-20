15:38
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Будемо палити мусорів": нардеп шокував українців скандальним постом

359 Читать новость на русском
Народний депутат Олег Петренко потрапив у скандал через пост у соцмережі
Народний депутат Олег Петренко потрапив у скандал через пост у соцмережі / Фото з Facebook

Позафракційний народний депутат Олег Петренко жорстко відреагував на масову бійку за участю вболівальників та правоохоронців, яка сталася 19 травня під час футбольного матчу у Черкасах.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook політик написав, що скоро буде "палити мусорів".

Читайте також: Поліція опублікувала детальне відео сутички під час футбольного матчу в Черкасах

Привіт з Києва черкаським мусорам! Без ниття! Зліше будемо! Скоро будемо палити й цих мусорів!
– написав Петренко.

Окрім того, до цього посту нардеп прикріпив фотографію, на якій він прикриває обличчя балаклавою під час футбольного поєдинку між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" у Києві.


Допис Олега Петренка у Facebook

Чимало користувачів з обуренням сприйняли такі вислови Петренка. Так, мер Дніпра розкритикував політика за цей пост.

"Так ..., друже мій. Спочатку мусора відпиз**ли вас, потім ви відпиз**те мусорів, потім все, як у Томаса Гоббса ("bellum omnia contra omnes") перепиз*ять один одного. А в підсумку прийдуть російські і відпиз**ть нас всіх разом. І ми всі будемо сидіти в якомусь Вінніпезі і питати себе: "А як ми так знову проїб*ли країну як 100 років тому?" – написав Філатов.


Коментар Бориса Філатова під постом Олега Петренка

Зазначимо, наразі нардеп вже видалив даний допис зі своєї сторінки, пояснивши це тим, що не хоче "витрачати час на фейсбучні баталії".

Нагадаємо, у суботу, 19 травня, в Черкасах на Центральному стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією, участь у якій взяли близько 200 людей.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Новини Черкас Петренко Олег Миколайович Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
сьогодні, 13:00 Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
Тетяна Острікова 620
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 1969
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 1738
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 558
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 травня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 2222
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук