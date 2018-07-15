Будет ли Вторая Украинская Конституанта?

Каждое общество, рано или поздно, сталкивается с проблемой определения своих базовых ценностей, формирования его общественного договора с властью, бизнесом, различными элитами. Обычно это происходит после революционного преобразования общественной системы, выраженного в социальной и политической революции.

Политическая революция у нас произошла 4 года назад. Это очевидно. С социальной революцией дело обстоит сложнее. Если брать самые радикальные мнения, – то социальной революции у нас не произошло за все 26 лет. И непонятно: подошли мы к ней или нет. Если же прислушаться к мнению самых осторожных, то получится, что мы все еще живем в эпоху социальной революции, и пока до ее завершения еще далеко. Осторожных и радикальных можно поменять местами, суть не изменится.

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Новый общественный договор и Конституанта

Что же такое в целом новый общественный договор? Новый общественный договор является результатом победы определенной мировоззренческой (религиозной) доктрины, выраженной в некоем священном тексте (например, в произведениях Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-МАо), либо результатом традиции, либо неким соглашением, оформленном в виде того или иного документа амбициозного названия ("Новый курс Рузвельта", Гаванская речь Фиделя Кастро, Соглашение о межтаджикском перемирии 1997 года, Национальная хартия Ирландии 2012 года и т.д.).

От общественного договора – к Конституции

На основе нового общественного договора будет происходить формирование всех государственных органов, общественных и предпринимательских структур. Он будет регулировать их отношения между собой. И… он возможен в Украине. Самое главное тут, отношение людей друг с другом, в любых социально значимых ситуациях. Важным результатом и формой выражения нового общественного договора выступает и Конституция страны. Конституция – это основной закон, регламентирующий структуру и полномочия государственных органов, основные права и обязанности граждан, гарантии их соблюдения и защиты. В Конституции содержатся юридически значимые положения, определяющие направления и способы правового регулирования всех сторон жизни общества, его политической, экономической и социальной системы. На основе Конституции формируется все законодательство страны, ни один нормативный акт, – от Закона, принятого парламентом до приказа руководителя маленькой фирмы, – не могут противоречить ей или изменять ее. На страже Конституции находится вся правоохранительная система государства, но особую роль в этом играет система конституционного судопроизводства, завершающаяся Конституционным судом.

Конституция может быть принята парламентом страны, октроирована (подарена) монархом или властями бывшей метрополии, принята особым органом общества. Именно этот орган и называется конституантой. Естественно, в разных странах он может называться по-разному: конституционное собрание, ассамблея, конгресс, конвент. Суть дела от этого не изменится.

Конституанта в истории. Уроки для Украины

Первым идею конституанты высказал французский политический деятель времен Великой революции, аббат Э. Ж. Сийес (1748-1836). Он считал конституанту учредительной властью, которая первична по отношению ко всем ветвям формируемой ею, власти государственной, – законодательной, исполнительной и судебной. Он считал, что учредительная власть принадлежит народу и именно народ определяет, как и в каких формах его представители будут ее осуществлять. Важно, что Сойес провозгласил и принцип временности Конституанты: после принятия Конституции и избрания высших органов государства, ее власть переходит к ним.

В новейшей истории созыв Конституанты также не является редкостью.

Конечно многим известнее и трагичный сценарий. Всем известно, еще со школьных лет, Ваймарское Национальное собрание (6 февраля 1919 г. – 21 мая 1920 г.), по имени которого получило название немецкое государство 1919-1933 годов, – Веймарская республика. Им сначала были учреждены органы власти государства переходного периода, а затем лишь была принята новая Конституция Германии. Но такая последовательность событий и открыла доступ к власти нацистской партии, так как немецкие граждане не считали действующие высшие государственные органы легитимными и соответствующими решениям Национального собрания. Но это не вердик для инструмента, хоть и предупреждение.

Обычно работа конституанты сопровождается референдумом, утверждающим текст разработанной ею конституции. Так было в Румынии 1992 года. Во многом она становится положительным инструментом для переоснования республик.

Часто конституанта заседает после получения страной независимости или после восстановления демократического политического режима (Италия, 1947; Индия 1950; Португалия, 1976). В Европе есть страна, для которой проведение конституанты является традиционным. Это – Болгария, в новейшей истории которой конституанты проводились 4 раза, последний, – в 1991 году. Положительный опыт показала и Исландия.

В Украине Конституанты тоже проводились. 30 октября (ст.ст.) 1917 года Украинская Центральная Рада приняла основы законопроекта о выборах в Украинское Учредительное собрание. Третьим Универсалом был назначен день выборов – 27 декабря 1917 года и день созыва – 9 января 1918 года. Сами выборы проходили уже в условиях войны с большевиками и не были закончены. Выборы состоялись лишь на свободных от оккупации территориях в 171 избирательном округе (общее количество созданных округов – 301).

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Собственно все четыре Универсала Центральной Рады были акцентированы на учредительное собрание. Первый и второй – на Всероссийское, а третий и четвертый Универсалы – на Украинское Учредительное собрание. Западная-Украинская Народная Республика, с момента своего создания, также ориентировалась на Конституанту. Украинская Национальная Рада в своем Уставе, принятом во Львове 18 октября 1918 года, прямо называет себя Конституантой. 13 ноября 1918 года ею был принят Временный основной закон, который предусматривал созыв учредительного собрания для принятия конституции Западной-Украинской Народной Республики.

Основная проблема Конституанты, – это придание ей легитимности. Традиционный путь – издание высшим органом законодательной власти государства-исторического предка, особого правового акта, который и определяет время и место созыва Конституанты, а также порядок избрания ее членов. Но, в условиях политического кризиса, такой путь не всегда приводит к признанию легитимности Конституанты. Тогда остается один путь – самопрозглашение Конституанты, как это происходило во Франции, Австро-Венгрии, в Российской империи. Новый путь, сочетающий достоинства двух предыдущих, был предложен в Ирландии. Там, созыв Конституанты был провозглашен парламентом последнего созыва. А выборы ее членов осуществлялись в Интернете на основе самовыдвижения лиц, удовлетворяющих требованиям к ее членам и проявивших себя в разработке Конституции (надо было выдвинуть не менее 10 одобренных предложений в ее текст).

Вторая Украинская Конституанта

Конечно мы часто приходим к пониманию что нынешний общественный договор не работает, приходя в больницу, читая расследования про очередную "схему" финансово-промышленной группы, мы задумаемся что дальше. Возможно, обсуждение нового общественного договора и станет ответом на поиск нового будущего и возможностей для реализации.

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