В современной науке, да, и в обыденной жизни, одним из часто обсуждаемых вопросов становится вопрос цивилизации, принадлежности к ней. Все чаще приходится слышать обсуждения вопроса о том, к какой цивилизации принадлежит Украина.

Такие дискуссии заметно участились и обострились в самое последнее время, в связи с реализацией идеи заключения в Украине "нового общественного договора", а также противодействия агрессивным, кровавым попыткам России причислить нас к "русскому миру".

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Как появился термин "цивилизация"

Первоначально, понятие цивилизации возникло, как противопоставление "варварству". А именно, народов бассейна Средиземного моря, всем другим. В 18-19 веке это противопоставление распространилось на страны "нового, буржуазного" мира (Франция, Англия, США) и страны монархические или деспотические. Так, как последние лежали, в основном, на Восток от первых, то оно стало восприниматься, как противоположность "Восток-Запад".

Уже в начале 20 века представление о том, что в мире есть только одна или две цивилизации, окруженные бескрайним миром "варварства, дикости, нищеты и безграмотности", сменяется представлением о существовании в мире нескольких цивилизаций. Как в истории, так и в настоящем времени. Признание такого подхода связано с популярностью работ Н. Я. Данилевского, Ф. Ницше, О. Шпенглера, А. Тойнби, Дж. Коллингвуда.

К середине 20 века преобладающим становится представление, "собранное" из отдельных элементов теорий всех названных мыслителей. Такой взгляд представлен в работах Хаттингтона и Л. Гумилева. В определенном смысле, произошло упрощение картины: мир стал представляться как противостояние (выраженное в форме вынужденного диалога) западной, социалистической, мусульманской и буддийской цивилизаций. Опыт "холодной войны", вроде бы, даже полностью оправдывал такой взгляд. После падения СССР, мир в цивилизационном плане, стал выглядеть еще проще: Европа (во главе с США) противостоит Югу (во главе с Ираном и Китаем).

Почему все стали говорить о расколе цивилизаций?

Однако, ситуация в корне изменилась в текущем десятилетии. Что послужило причиной столь резкой смены взглядов?

Во-первых, казавшийся ранее единым, мусульманский Восток и Юг, раскололся: Иран не тождественен Турции, а Египет – Сомали.

Во-вторых, после смены власти в США, встает вопрос и о единстве Европы (Запада): США уже не воспринимается, как типичный представитель Запада, а такие страны, как Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, не больно-то считают себя принадлежащими к той же цивилизации, что Литва, Польша, Болгария.

Если же внимательно присмотреться к тому, как развивалось цивилизационное учение, то ничего странного мы не найдем. У всех его основоположников, и Европа, и Восток, и Юг, не рассматривались как целостные, единые цивилизации.

В Европе, выделялись цивилизации католическая, протестантская, английская, славянская, российская, южно-европейская. Это можно заметить даже на самом обычном уровне. Многие согласятся, что англичанин, вкушающий "файв-о-клок", украинец, наслаждающийся салом с чесноком, россиянин, получающий "кайф" от пол-литровки, принадлежат "разным мирам". Так же, как нельзя спутать французский шансон и наши коломийки. Невозможно не отличить друг от друга немецкую деревню и балканскую.

В мусульманском "Востоке", как минимум, выделялись шиитская цивилизация, образом которой выступала Персия (Иран) и суннитская, олицетворявшаяся Турцией и Центральной Азией.

В-третьих, революционные события в нашей стране поставили еще более серьезные и интересные вопросы: а существуют ли российская и славянская цивилизации? Можно ли считать Европу цивилизацией расширяющейся, вбирающей в себя новые страны и народы? Может ли цивилизация разделяться на ряд других, и до каких пределов? Возможна ли ситуация, когда цивилизация представлена одним этносом или, даже, субэтносом? И, самый главный, вопрос, какие критерии (признаки) являются основными для обозначения определенной территории и населяющего ее населения, как цивилизации?

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Что делает цивилизацию – цивилизацией?

Для того, чтобы ответить на главный вопрос этой статьи, обратимся к поиску ответа на последний приведенный вопрос: наличие каких признаков, свойств, закономерностей, позволяет нам говорить о цивилизации?

Первоначально, в качестве таких признаков, называлось три признака: наличие специфического государства, специфического типа языка и особенной религии.

Общаясь, мы воспринимаем язык, как нечто данное и не задумываемся о том, что он отражает определенную картину мира, отношение человека к нему. Но, заметьте, для нас, значительная должность, – "высокая", а для памирца, – "вкусная". Русский везде будет применять "ты", а таджик, – "вы". Для мусульманских народов, все дни недели считаются от дня большой общей молитвы, – "джума" (пятница) и "просто дня-шамбе"(суббота). А, вот, для турка, кроме них, еще важен "базарный день" и после него (воскресенье – "pazar", понедельник – "Pazartesi").

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Достаточно скоро, этот список был дополнен еще двумя признаками: наличием особого местоположения на земном шаре и определенной совокупности артефактов, по своей форме и содержанию, не свойственных другим цивилизациям. Именно, этот признак, часто и воспринимается решающим для выделения цивилизации в обыденном значении: мы часто говорим об архитектуре мусульманской цивилизации, науке европейской, промышленности североамериканской.

Взгляд на цивилизацию, как особое местоположение на планете, в последние годы, активно стал разрабатываться в логистической теории цивилизации (В.Прайс, К.Хаусхофер, А.Т.Мэхен, Н.Н.Баранский, Ю.Г.Саушкин, И.Ю.Шкурин).



Карл Хаусхофер

В ней цивилизация понимается как определенный идеальный тип организации пространства и взаимодействия, представленных в нем типов поселений (городов и сел) между собой и с соседними подобными образованиями, на основе обладания одним или несколькими уникальными ресурсами. Чтобы понять это, достаточно просто задуматься над тем, на сколько отличается образ жизни, поведение людей, их отношение к труду, например, в бедной ресурсами Швеции и буквально "набитой" всеми элементами таблицы Менделеева, России. Или, как устроена транспортная сеть, и какое отношение у людей к времени и пространству в маленькой Австрии и в Казахстане.

Такое понимание позволяет выделять цивилизации на чисто объективных, естественнонаучных основаниях. Сразу скажу, в таком понимании Украина, совместно с частью Молдавии, России, Румынии и Венгрии, является отдельным типом цивилизации – центральноевропейской равнинной цивилизацией. Кстати, и по другим, отмеченным признакам, есть основания считать эту территорию особой цивилизацией.

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Роль архетипов и менталитета в формировании представлений о цивилизации

Начиная с исследований Шпенглера, а затем и Карла Юнга, в определении цивилизации все большее значение приобретает культурно-духовный и психологический признаки. Шпенглер установил, что для каждого выделенного им типа цивилизации свойственно особое отношение к пространству и времени, а также наличие особых символов. По его мнению, "народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и боги, искусства и произведения, науки, правовые отношения, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события являются символами и подлежат в качестве таковых толкованию".

Правда, необходимо заметить, что для Шпенглера то, что мы называем цивилизацией, является культурой, противостоящей цивилизацией, являющейся формализованным, технократическим последним историческим этапом первой.

Хотя, психологические труды Карла Юнга и не имели прямого отношения к работам своего предшественника, их результаты оказались важным доводом в пользу их результативности. А именно, Юнгом было установлено, что в психике человека существует глубинный, обычно неосознаваемый слой образов, представлений, эмоций, отражающих его жизнь в праисторические времена и предопределяющих особенности познавательной, волевой и эмоциональной сферы современного человека. Такие образы он назвал "архетипами".

В последующих исследованиях было установлено, что "архетипами" образуют особую область, находящуюся на пересечении индивидуальной и социальной психологии, культуры и других сфер жизнедеятельности личности и общества. Такая область была названа менталитетом.

Например, женские архетипы европейской (западноевропейской) цивилизации представлены образами древнегреческих богинь, выделенных Дж.Ш.Боленом:

Деметра в греческой мифологии богиня плодородия и материнства. Архетип Деметры – это сама женская природа. Женщина стремится стать матерью, родить и воспитать здоровое и счастливое потомство.

Афродита - Богиня любви и красоты, Афродита просыпается в каждой женщине, когда она влюблена, близка с мужчиной и любит его. Объектом любви Афродиты становится не только мужчина, но и любимое занятие, место, предмет. Афродита – творческая натура и любовь для нее тоже искусство.

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Гера – богиня-жена. Каждая девочка с детства мечтает выйти замуж "раз и навсегда", поэтому архетип Геры очень развит в нашем обществе. Смысл жизни Геры в любви к мужу, главное стремление – быть женой, причем официальной, а не гражданской. Гера – женщина сохраняющая брак и делающая все для благополучия супруга, она его соратница и надежный "тыл". Гера преданная, терпеливая, поддерживающая, почтительная женщина, та, что не бросит мужа ни при каких обстоятельствах.

Персефона – дочь, девочка, вечно юная и молодая. Это женщина-ребенок, не осознающая своих желаний, не готовая брать ответственность, испытывающая трудность в выборе как профессии, так и мужа. Персефона податлива, ведома, пассивна, наивна, нерешительна, открыта и скромна. Все ее старания направлены на то, чтобы быть хорошей дочерью для матери, она мамина дочка.

Артемида – богиня охоты. Это сильная женщина, способная постоять за себя и защитить права других женщин. Она хорошая подруга и сестра. Каждый раз, когда женщина берется отстаивать свои права или права других, в ней просыпается Артемида.

Архетипичная Афина главенствует в женщине, обладающей незаурядным умом и стремлением к интенсивному интеллектуальному труду. Разум – ее главное оружие. Все ее поступки логичны, продуманы и являются частью стратегии. Афина – активная, целостная, властная, сильная, зрелая личность. Она консервативна, ответственна, дисциплинирована, не боится брать на себя обязанности лидера. Это женщина-трудоголик, карьеристка и бизнес-леди.

Гестия – целостная натура, добрая, мудрая, спокойная, уравновешенная, интровертированная и настолько наполненная внутренне, что не испытывает потребности проявлять себя во внешнем мире.

Мои предыдущие исследования, о которых я уже рассказывала, все эти женские архетипы представлены и в украинских женщинах-политиках. Но, об этом отдельный разговор.

Интересным мне кажется и информация о том, с кем из архетипических богинь отождествляют себя наши современницы: Деметра – 6.75%, Афродита – 13.89%, Гера – 5.36%, Персефона – 11.31%, Артемида – 17.66%, Афина – 11.31%, Гестия – 17.66%, несколько сразу 9.33%.

Ученые доказали, что менталитет не только существует, но и является духовно-психологическим основанием цивилизации (как самого глубокого слоя), этничности, религиозности, принадлежности к большой социальной группе. Именно менталитетом, в значительной мере, предопределяется и идентификация (отнесение личностью себя к определенной социальной группе, отождествление с нею). Значительные результаты в применении теории менталитета и архетипов были получены учеными французской школы Анналов (М.Блок, Л.Февр, Ф.Бродель, Ж.ле Гофф). Последний пришел к выводу о том, что "историческая реальность представляет собой единство материальных условий и мира воображения, в котором живут члены всякого общества". Думаю, такое понимание можно полностью отнести и к вопросу о том, что такое цивилизация.

Собственный опыт практики социальных технологий и политического консультирования убедил меня в том, что архетипические конструкции и менталитет, действительно, являются не только работающими схемами, но и реальными средствами и механизмами формирования социального действия и политического поведения и выбора. Например, политик, заслуживающий поддержки многих из нас, должен быть человеком "прошедшим все круги ада", доказавшим свой "особый путь и особое предназначение". В Китае же, заслужит большего доверия пожилой человек, прочитавший очень много книг.

Украина – особая цивилизация

Завершая статью, хочу кратко высказать свою сокровенную мысль: Украина – особая цивилизация, принадлежащая к семье европейских, отличная, как от западноевропейской, так и от российской. Об особых отличительных признаках и образах нашей цивилизации, речь пойдет уже в других статьях.

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