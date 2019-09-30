15:39
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ В МОСКВІ
      Злой Одессит

      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах

      66
      Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились в 2,3 раза
      Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились в 2,3 раза / Фото из открытых источников

      К новому сезону российского сериала "холодомор" украинские подземные хранилища газа готовы на все 146%!

      Объем газа в ПХГ Украины превысил 19 млрд кубометров с прогнозом о том, что к концу сентября мы поставим рекорд, преодолев отметку в 20 млрд м³.

      Читайте также: России грозят проблемы с добычей нефти и газа из-за глобального потепления

      На этой неделе, в подземные хранилища газа уже было закачано более 20 млрд м³ "голубого золота", а на сегодняшний день эта отметка преодолена, поскольку закачка продолжается, в среднем по 77 млн м³ в сутки. С учетом такого показателя, к середине октября объемы ПХГ могут приблизиться к отметке 21 млрд м³.

      Напомню, что нынешний объем газа в ПХГ является рекордным за последние 9 лет, а в прошлом году отопительный сезон истощил наши хранилища на 8,4 млрд м³. Таким образом, нынешний отопительный сезон мы пройдем более чем комфортно.

      Так же немаловажно и то, что общий объем ПХГ Украины 31 млрд м³. А, помимо хранения своего собственного газа, наша страна предоставляет услуги международным трейдерам, которые хранят в Украине 6,7 млрд м³.

      А потому, как говорится, свято место пусто не бывает! Ну и с нетерпением жду отопительного сезона, ведь вместе с ним начинается и новый сезон у российской пропаганды, про замерзающую Украину и "холодомор". С 2014 года с большим интересом слежу за этим юмористическим шоу.

      Важно: Украина должна предоставлять услуги транзита газа ЕС, а не России, – эксперт

      blog_ava
      Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні
      сьогодні
      41714
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Газ Опалювальний сезон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      сьогодні , 15:30 Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      Павло Казарін 60
      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      сьогодні , 15:17 Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      Злой Одессит 66
      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      сьогодні , 14:07 Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      Михайло Макарук 792
      Законопроєкт імені Коломойського
      сьогодні , 12:49 Законопроєкт імені Коломойського
      1247
      ДТП в Україні та світі: кривава статистика та причини
      сьогодні , 12:00 ДТП в Україні та світі: кривава статистика та причини
      Женя Котик 440
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук