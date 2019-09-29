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      России грозят проблемы с добычей нефти и газа из-за глобального потепления

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      Таяние вечной мерзлоты грозит добытчикам углеводородов в России
      Таяние вечной мерзлоты грозит добытчикам углеводородов в России / nrv.org.ua

      Вызванное глобальным потеплением таяние вечной мерзлоты грозит добытчикам углеводородов в России. Именно поэтому государство решило присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

      Геологические фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать такую же нагрузку, как в 1980 годы, свидетельствуют данные отчета Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год. Об этом в своей статье написал аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

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      В частности, в период с 1980 по 2010 год несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20%. При этом в период с 2015 по 2025 год на российском полуострове Ямал прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25-50%. А на юге, где расположено Уренгойское месторождение природного газа (второе по размерам в мире), грунт может потерять 50-75% несущей способности.

      С технологической точки зрения, влияние таяния вечной мерзлоты на российские арктические разработки нефти и газа можно снизить. Но это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере, пишет Ли.

      вічна мерзлота танення глобальне потепління клімат екологія
      Таяние вечной мерзлоты / Фото Укринформ

      Возможно, уже ничего не сможет помочь избежать значительной потери условий для сохранения вечной мерзлоты, предполагает аналитик. Он обосновывает это данными AMAP, согласно которым, при сокращении выбросов парниковых газов, предусмотренного Парижским соглашением, приповерхностные слои вечной мерзлоты удастся лишь стабилизировать на 45% ниже текущего значения. Бездействие в этой сфере приведет к еще худшим последствиям.

      Что такое Парижское климатическое соглашение? Соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.

      Выполнение всеми подписантами Соглашения будут оценивать каждые пять лет, первая такая оценка – в 2023 году. Результаты оценок будут использовать для установления нового национально определенного участия стран-участников на следующий период. Глобальная проверка будет анализом, что было глобально достигнуто и что предстоит еще сделать.

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      Теги: Газ нефть Глобальное потепление Экология Новости России климат
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