Будматеріали дорожчають: як це позначиться на цінах на квартири

Про що свідчить зростання цін на будматеріали та будівельно-монтажні роботи і як ця тенденція безпосередньо впливає на ціни на житло в Україні.

Які будматеріали найбільше зросли в ціні?

У період з січня до травня 2019 року, ціна на окремі групи будматеріалів підвищилась в середньому на 8-10%, будівельно-монтажні роботи зросли в ціні одразу на 15%.

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Серед найпопулярніших будматеріалів найбільше здорожчали цегла та арматура – приблизно на 8-10%, до 6% підскочили ціни на газоблок.

Наприклад, на сьогодні роздрібна ціна цегли залежно від характеристик коливається в межах 2,5-7 гривень за штуку.



Роздрібна ціна цегли коливається від 2,5 до 7 грн за штуку

Як це вплине на ціни на нерухомість?

Фахівці пояснюють, як зростання цін на будматеріали та роботи позначаться на цінах на квадратні метри у новобудовах.

Експертка інформаційно-аналітичного порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак у коментарі Нерухомість 24 зазначила, що, окрім вищезгаданих чинників, серед важливих факторів, які коригуватимуть ціни на житло не варто забувати про купівельну спроможність покупців.

А ціноутворення у кожному окремому проекті формується за іншими параметрами, на які впливає:

локація, інфраструктура, архітектура комплексу, сусідство з іншими об'єктами тощо.

Покупець голосує грошима за комфортне середовище існування, тож забудовники наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК,

– резюмувала експертка.

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Що цікаво, темпи житлового будівництва в Україні попри здророжчання будматеріалів та будівельно-монтажних робіт демонструють стрімке зростання. Лише за підсумками першого кварталу 2019 року, за даними Мінрегіону, було прийнято в експлуатацію майже 2,5 мільйони метрів квадратних житла, що майже на третину (32,3%) більше ніж за аналогічний період 2018 року.



Житлове будівництво в Україні у першому кварталі 2019: інфографіка

Нерухомість 24 уже писала, чого чекати від ринку нерухомості в Україні після виборів і які прогнози дають фахівці.