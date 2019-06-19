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      Будматеріали дорожчають: як це позначиться на цінах на квартири

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      В Україні дорожчають будматеріали та будівельно-монтажні роботи
      В Україні дорожчають будматеріали та будівельно-монтажні роботи / buildaustralia

      Про що свідчить зростання цін на будматеріали та будівельно-монтажні роботи і як ця тенденція безпосередньо впливає на ціни на житло в Україні.

      Які будматеріали найбільше зросли в ціні?

      У період з січня до травня 2019 року, ціна на окремі групи будматеріалів підвищилась в середньому на 8-10%, будівельно-монтажні роботи зросли в ціні одразу на 15%.

      Читайте також: Різко впала кількість нових будівництв у передмісті Києва: які причини

      Серед найпопулярніших будматеріалів найбільше здорожчали цегла та арматура – приблизно на 8-10%, до 6% підскочили ціни на газоблок.

      Наприклад, на сьогодні роздрібна ціна цегли залежно від характеристик коливається в межах 2,5-7 гривень за штуку.

      будівництво цегла ціна будматеріали
      Роздрібна ціна цегли коливається від 2,5 до 7 грн за штуку

      Як це вплине на ціни на нерухомість?

      Фахівці пояснюють, як зростання цін на будматеріали та роботи позначаться на цінах на квадратні метри у новобудовах.

      Експертка інформаційно-аналітичного порталу про нерухомість 3m2 Вікторія Берещак у коментарі Нерухомість 24 зазначила, що, окрім вищезгаданих чинників, серед важливих факторів, які коригуватимуть ціни на житло не варто забувати про купівельну спроможність покупців.

      А ціноутворення у кожному окремому проекті формується за іншими параметрами, на які впливає:

      1. локація,
      2. інфраструктура,
      3. архітектура комплексу,
      4. сусідство з іншими об'єктами тощо.

      Покупець голосує грошима за комфортне середовище існування, тож забудовники наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК,
      – резюмувала експертка.

      Читайте, на що звернути увагу перед купівелю житла в новобудові: Як перевірити надійність забудовника: на що слід звернути увагу

      Що цікаво, темпи житлового будівництва в Україні попри здророжчання будматеріалів та будівельно-монтажних робіт демонструють стрімке зростання. Лише за підсумками першого кварталу 2019 року, за даними Мінрегіону, було прийнято в експлуатацію майже 2,5 мільйони метрів квадратних житла, що майже на третину (32,3%) більше ніж за аналогічний період 2018 року.

      будівництво житлове будівництво інфографіка
      Житлове будівництво в Україні у першому кварталі 2019: інфографіка

      Нерухомість 24 уже писала, чого чекати від ринку нерухомості в Україні після виборів і які прогнози дають фахівці.

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      Теги: Будівництво Ціни на нерухомість Гроші Новини нерухомості України Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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