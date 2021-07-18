На будмайданчику в Миколаєві рятувальники знайшли понад 150 снарядів
Джерело:ДСНС
Аварійно-рятувальний загін у Миколаєві знайшов 152 снаряди різних калібрів на будмайданчику. Усі вибухонебезпечні предмети знищили.
Небезпечні снаряди у Миколаєві
Про це повідомили на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. Зброю з часів минулих війн виявили під час додаткового обстеження території на будівельному майданчику на проспекті Героїв України.
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Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Миколаївській області знищила 41 вибухонебезпечний предмет. Серед них:
- 40 боєприпасів були калібром 76 міліметрів;
- 1 снаряд калібром 45 міліметрів.
У ДСНС наголосили, що загалом на цьому місці виявили 152 снаряди різних калібрів. Усі знайдені боєприпаси знищили методом контрольованого підриву в спеціальному місці.
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