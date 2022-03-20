Будьмо ближчими з багатостраждальним народом, – Папа Римський закликав підтримати українців

Україна вже 25-й день рішуче протистоїть російським окупантам. Папа Римський закликав весь світ молитися за мирне небо над Україною та підтримати наш народ.

Папа Римський Франциск написав у соцмережах бути ближчими з українським багатостраждальним народом.

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"Обнімімо його нашою любов’ю, конкретними зусиллями та молитвою", – попросив він.

Папа Римський додав, що не треба звикати до війни та насильства, і щоб світ не втомлювався приймати людей (ймовірно, йдеться про українських біженців) не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями.



До слова, раніше Папа Римський Франциск для того, щоб допомогти зупинити кровопролиття, відправив в Україну двох ватиканських кардиналів. Вони займатимуться організацією допомоги українському населенню.

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