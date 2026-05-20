Якщо не прийти за повісткою: чи можуть забрати права та заблокувати банківські рахунки

Військовозобов'язані мають прийти в ТЦК, якщо отримали повістку. Інакше можливі обмеження – з певними нюансами.

Деталі нагадали в Міністерстві оборони.

Дивіться також На Полтавщині військових ТЦК, які не були на фронті, відправлять у бойові підрозділи

Що буде, якщо не прийти за повісткою?

Якщо не прийти у ТЦК за повісткою, за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Серед "санкцій" найчастіше називають заборону водити авто та блокування банківських рахунків.

Але таке рішення не ухвалюють безпосередньо працівники ТЦК та СП. Вони можуть подати позов до суду, і той уже може постановити забрати у військовозобов'язаного права.

Щоб повернути собі можливість кермувати, необхідно оновити дані. Після цього ТЦК та СП надішлють повідомлення до виконавчої служби, яке зніме заборону.

Банківські рахунки заблокувати можуть, але теж не просто так. Тільки тоді, якщо доведеться виконувати постанову про притягнення людини до адміністративної відповідальності.

Зверніть увагу! Народний депутат Федір Веніславський на початку березня заявив: у Верховній Раді обговорюють ініціативу стосовно посилення обмежень для ухилянтів. Тоді мовилося саме про блокування рахунків та забороною керувати транспортом.

Коли можна не прийти в ТЦК?

Є і поважні причини, відповідно до яких можна не з'явитися до ТЦК одразу. Це перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії там, де розташований ТЦК, смерть близького родича.

Та це не означає, що приходити взагалі не треба. Якщо сталося щось із переліку, то ТЦК та СП треба повідомити протягом трьох днів, а потім прийти протягом семи днів.

В Україні буде реформа армії – чи будуть зміни в повістках?

Справді, у червні мають бути перші результати реформи армії. Презентували ще не всі деталі, та до кінця червня можуть ухвалити відповідну законодавчу базу.

А от про реформу ТЦК говорять окремо від реформи армії. 10 квітня прем'єрка Юлія Свириденко заявила: над реформою ТЦК працюють. Утім, публічно її не комунікують – поки що.

20 травня тодішній заступник міністра оборони Євген Мойсюк заявив: реформа ТЦК – складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід. Але жодних термінів він не назвав.

Також існує законопроєкт №15236 Максима Заремського. Ним передбачена реформа ТЦК і перехід на сервісну модель мобілізації. Робота ТЦК там мислиться як надання консультацій. Взаємодія між громадянином і ТЦК має відбуватися виключно через електронний кабінет військовозобов'язаного, також планують і "онлайн-повістки" – вручення документів в електронній формі з обов'язковою фіксацією отримання.

Адвокатка Анжела Василевська звернула увагу на формулювання в законопроєкті. Мовляв, ТЦК слід перетворити з "силового органу" на "сервісну, прозору і підзвітну інституцію". Проте ТЦК та СП – не інституція, а орган військового управління, підзвітний МОУ. Його не уповноважували на виконання функцій силового органу.

В Україні можуть створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб

Мова про законопроєкт №15232. Документ пропонує запровадити черговість мобілізації, яка б дозволяла громадянам у реєстрі відстежувати, кого далі можуть призвати до війська.