"Не підготовка до виборів": у ЦВК пояснили, для чого комісія оновлює дані

Напередодні з'явилася інформація про те, що поліграфічний комбінат "Україна" отримав завдання підрахувати вартість друку бюлетенів. Однак у ЦВК заявили, що це не є підготовкою до проведення виборів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Чому ЦВК попросила підрахувати вартість бюлетенів

За словами Діденка, ЦВК регулярно звертається до поліграфічного комбінату "Україна", адже це є стандартний процес планування бюджету.

Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів. Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив,

– пояснив голова ЦВК.

Діденко додав, що в ЦВК працюють робочі групи, які відповідають за підготовку повоєнних виборів. Зокрема вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, включно зі "зміною форми бюлетеня". Тому звернення цілком могли бути пов'язані із уточненням щодо ціни таких змін.

Крім того, до поліграфічного комбінату надходили звернення щодо того, чи може він виготовити бюлетені за допомогою шрифту Брайля, аби зробити його доступнішим для людей із вадами зору.

Чому відновив роботу Державний реєстр виборців

Нещодавно свою роботу відновив Державний реєстр виборців, який був закритий після початку повномасштабного вторгнення.

Діденко зазначив, що роботу реєстру зупиняли, аби дані про виборців та співробітників ЦВК "не потрапили в руки ворога, в першу чергу через відділи ведення реєстру, які знаходились на тих територіях, які опинилися під окупацією дуже швидко".

Коли Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення реєстру в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей всіх в реєстр. Вона тривала якийсь час, більше ніж пів року, вона завершилась. Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися,

– додав Діденко.

Він зауважив, що реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період.

"Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальністю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно", – резюмував голова ЦВК.