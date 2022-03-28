Будуть воювати проти України: Росія перекинула до Криму людей з окупованої Південної Осетії
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росія мобілізує людей з тимчасово окупованих територій на тлі нищівних втрат власного особового складу. З підконтрольної країні-агресорці так званої "Південної Осетії" відбулось перекидання до Криму 150 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері 28 березня. 24 канал передає деталі.
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Росія готує до війни проти України мобілізованих з Південної Осетії
За даними Генштабу ЗСУ, Росія уже перекинула близько 150 осіб з тимчасово окупованої так званої "Південної Осетії" на тимчасово окуповану територію Криму.
Також зафіксовано здійснення заходів з прихованої мобілізації населення так званої "Південної Осетії",
– додали у Генштабі ЗСУ.
До слова, імовірно, мета окупантів – залучити мобілізованих до бойових дій у сусідніх з Кримом областях України. Перекинуті країною-агресоркою особи разом з російськими військами братимуть участь у війні проти України.
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