Ілюзії зараз – найнебезпечніше, що можна відчувати. Ні, завтра все чудовим чином не зміниться (тільки на гірше). Ні, "якось заспокоїтися" це не може, адже ця система вміє тільки йти шляхом постійної ескалації, не поза – так усередині. Будь-яке затишшя і відкат, що здається таким, будуть лише перепочинками і перегрупуванням перед новою ще більшою катастрофою.

Важливо Кожний рубль податків в Росії – внесок у війну та терор проти українського народу

У Росії нема хороших варіантів

"Перемога" у війні з Україною буде катастрофою; поразка – не меншою катастрофою; "зависання" у ситуації "ні миру, ні війни" – ще більшою катастрофою. І в того, і в іншого, і в третього наслідки одні – зростання репресій, зубожіння, зростання ідеологічної обробки, зростання злочинності, мілітаризація всього суспільства, поліцейська держава у всіх дрібницях, ізоляція від світу, різке та послідовне зниження соціальних функцій типу медичного обслуговування, різке скорочення асортимент товарів без шансу на відновлення з часом, смерть науки і освіти, китаїзація життя, моральна смерть суспільства і необхідність усім, хто залишився всередині відкрито цю смерть прийняти і в ній взяти участь з ентузіазмом.

Не буде жодної "внутрішньої еміграції" – вона можлива лише у дуже м'яких режимах. Кожен повинен буде публічно стати негідником – або жертвою.

Повна ізоляція

Ні, ніхто, ні Захід, ні Схід, ні марсіани не рятуватимуть росіян від себе. Побудують паркан, переконаються, що за парканом аборигени не можуть робити достатньо ефективної зброї, щоб напасти на тих, хто з іншого боку, і будуть тихо чекати, поки всередині паркану все саме перегниє.

Чекати їм, можливо, 10 років, можливо – 30, можливо – 70, як минулого разу, але у них є час, він працює на них; ніхто не поспішає. У мене немає точної карти цієї огорожі, і я не можу гарантувати, що Харків, Дніпро, Київ, Львів, Тбілісі, Єреван, Алмати, Бішкек або навіть Рига не потраплять у середину огорожі. Можу гарантувати, що туди не потраплять ні Прага, ні Варшава, ні Франкфурт, ні Пекін, ні віддаленіші міста.

За кілька років усередину паркану перестануть надходити значні кошти від продажу нафти; падіння вже 30%, до кінця року буде 50%, за 2 роки, за моїми припущеннями, – 75%. За 5 – 7 років про нафту як джерело валюти можна буде забути.

За цей же час піде і газ як джерело валюти (я не враховую певний потік юанів, невеликий і нерівномірний, що потрібний 100% на придбання життєво важливих товарів). Імпорт буде нема на що купити, всередині імпортозалежна промисловість зупиниться і не перебудується – всі спроби закінчаться стандартним "все вкрали" та створенням непрацюючих гомункулюсів типу "Армати", ПакФа" (російські вундерфалі – супертанк та винищувач 5 покоління Су-57, на які витратили мільярди, але які існують лише в уяві – ред.), планшетів для шкіл та Кагоцела (російські диволіки, які нікому в світі не потрібні – ред.).

За 10 – 15 років озброєння НАТО і Китаю підуть так далеко вперед, що, можливо, загроза "натиснути червону кнопку" стане не більш небезпечною, ніж загроза палестинців атакувати своїми ракетами територію Ізраїлю. Це буде game changer: будували Іран, а збудували Ірак.

Нового СРСР не буде

Не треба мати ілюзії щодо "нового малого СРСР" і "якось жили". Новий малий СРСР – це СРСР без потенціалу Східної Європи, з ринком в 3 рази менше, з вимираючим населенням, без побудованої в 30 – 50-ті роки фактично рабами за західними лекалами промислової бази, без вирощеної фізико-математичної та інженерної школи, без ідеології, яку вірили люди буквально до 80-х років, без інституціональної системи зміни влади та ін. рамках "зближення систем" у галузі технологій.

Усі "радянські" машини – розробки Заходу; всі радянські системи автоматизації – західні креслення.

Нарешті – СРСР був другим полюсом біполярного світу, і це змушувало взаємодіяти. Росія сьогодні сприймається як "шалена" з усіма заявами про початок ядерної війни; на додачу Росія більше не другий і взагалі ніякий не полюс – другий полюс це Китай, з ним треба рахуватися та домовлятися; Росія ж – pain in the ass, а не полюс сили.

Що вигідно Китаю? Слабка Росія, залежна від нього. Що вигідно решті світу? Рівне те саме. Вперше за багато років у світі є консенсус.

Чи готові ви...

Навіщо я це пишу? До того, що "якось жили", не проходить як аргумент. Тепер буде інакше. Гірше чи краще? My guess – багато гірше.

І так, я усвідомлюю, що багатьом нема на що їхати, немає професій, які з руками відірвуть за кордоном, немає моральних сил залишати країну. Я співчуваю їм так само, як це роблять десятки тисяч наших співвітчизників за кордоном, які зараз намагаються організувати допомогу з евакуації та влаштування росіян.

Просто зрозумійте, питання стоїть не як зручно ви влаштуєтеся за кордоном; питання стоїть – чи можете ви жити у містах, заставлених автозаками?

Чи можете не піднімати очей, щоб сусід, поліцейський або домоуправ не подумали, що ви не досить завзято підтримуєте тирана і його криваву політику?

Чи можете з сином вчити віршик про кращого президента і велику російську армію-визвольницю для свята в дитячому садку, радіючи тому, що він ще маленький і до його 18 років, коли він піде служити і загине десь на околицях Росії, ви ще можете побути разом?

Чи бажаєте працювати на державну структуру, слухняно виходячи на мітинги, розвішуючи в офісі плакати "проти піндосів" та портрети старого в ботоксі, який знищив ваш світ? Бажаєте, щоб при вильоті за кордон вас "шмонали" і допитували (і з великою ймовірністю через деякий час взагалі перестали випускати)?

Чи зможете дивитися потоки коричневої рідини, що ллється з телевізора – оскільки рано чи пізно вони перекриють альтернативи; хіба що УКХ-приймачі будуть із завадами брати щось, крім патріотичного чаду?

Чи є у вас гарантія, що ви через пару років не вирушите з табір на "будівництва Східного Сибіру" просто тому, що у слідкому є план розкриття змов?

Чи готові ви на те, що все вище перелічене триватиме все ваше життя, і ваші діти житимуть це життя, а суттю його буде – добути продукти, записатися в чергу на вітчизняний кривобокий холодильник з поставкою через рік – два або китайську ламку машину з поставкою за 5 років, "урвати" пристойні штани, які "викинули у продаж", відстоявши в черзі годинник якщо не дні?

Ви впораєтеся з фразою "Ти хіба не знаєш, дочко, що такі речі не можна говорити – тата за це звільнять з роботи або навіть посадять"? Що ви відповісте на запитання дочки: "Тату, чому нам не можна говорити те, що ми думаємо?".

Путін влаштував також і геноцид росіян

Це здається, що останні 4 тижні горять житлові будинки тільки в Україні. Насправді по всій Росії згоріло житло у 145 мільйонів людей. Можна жити на згарищі, удаючи, що все нормально – поки не задихнешся в чадному газі; я знаю що більшість у Росії взагалі вважає згарище нормальним будинком, а запах гару їх збуджує.

Але можна – залишити згорілі будинки і почати все спочатку, навіть якщо нема на що. Вибір за кожним.

Тут час прийти оптимісту і сказати: "А раптом все-таки все зміниться радикально і дуже швидко?" Я в це не вірю, але й сперечатися не буду. Просто скажу: "ну, якщо зміниться – то повернутися ніхто не заборонить". Повернулися ж французи після Другої світової мови до Франції, повернетеся і ви. Але я не розраховував би.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: