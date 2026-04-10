Росія хоче буферну зону на Вінниччині: Зеленський сказав, де справді реальна загроза

Днями в Офісі Президента заявили про шокувальні плани росіян: ворог думає створити буферну зону на Вінниччині. Але сам президент вважає, що такої загрози нема.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ. Деталі передає 24 Канал.

До теми Буферна зона у Вінницькій області: чи здатна Росія реалізувати цей план

Чи зможуть росіяни створити буферну зону у Вінницькій області?

За словами президента, чогось нового тут немає. Але конкретно на Вінниччині це навряд чи станеться.

"Рускі" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністров'я: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Сьогодні ми бачимо скупчення на інших напрямках – на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі,

– пояснив Зеленський.

Контекст. В інтерв'ю, опублікованому "РБК-Україна" 8 квітня, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив: Росія має нові плани, які раніше не фіксували. "У них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я", – сказав Паліса. Проте він додав, що панікувати тут не варто, адже наразі окупанти не мають сил для реалізації цих намірів.

Показуємо Вінницьку область на карті



Карта Придністров'я та Молдови / Інфографіка krymr.com

Зверніть увагу! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що російські війська в Придністров'ї фактично заблоковані. А кордон з невизнаним Придністров'ям добре захищений.

Зеленський наголосив, що ворог продовжить застосовувати тактику ударів по прифронтових областях. Мова про Херсонську та Дніпропетровську, зокрема Нікополь. А ще Одесу.

Росіяни хочуть до кінця квітня захопити міста на Донеччині – Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але окупанти будуть намагатися.

Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика,

– підсумував президент.

Дивіться також 5 хвилин на евакуацію, обстріли 24 на 7 і зелене світло, яке не регулює рух: як живе Херсон

Що кажуть експерти про можливу буферну зону на Вінниччині?