Росія розглядає створення буферної зони у Вінницькій області через окуповане Придністров’я. Проте реальна спроможність росіян для реалізації такого амбітного плану вкрай низька.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що російські війська в Придністров’ї фактично заблоковані.

Чи здатні росіяни завдати удару по Вінниччині?

Заступник керівника ОП бригадний генерал Павло Паліса заявив, що росіяни розглядають створення буферної зони на Вінниччині з боку Придністров’я. Той факт, що інформацію обговорюють на рівні вищого військово-політичного керівництва, свідчить, що загроза є реальною.

Такі заяви вищих посадових осіб демонструють обізнаність щодо планів РФ і показують, що ситуація під контролем. Придністров’я – це тимчасово окупована територія Молдови, і будь-які російські рухи звідти розцінюються через призму російської стратегії. Молдова має право самостійно розв'язати це історичне питання відповідно до міжнародного права.

Кордон з Придністров’ям добре захищений фортифікаціями та військовими заходами – Сили оборони тримають ситуацію під контролем. Росіяни можуть мати плани на окупацію Марса чи політ на Місяць, але реалізація цих планів – зовсім інше. Американці полетіли на Місяць і можуть про це заявляти. Росіяни ж на День космонавтики світять ліхтариками у бік Місяця. От і вся космічна держава на сьогодні,

– сказав Братчук.

Російські війська в Придністров’ї не мають достатньої логістики й забезпечення ні суходолом, ні повітрям для реалізації планів на Вінниччині. Проте інформація про потенційні ризики корисна для моделювання різних сценаріїв та підготовки до найгіршого.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що оприлюднення плану противника є профілактичним заходом, який забирає у ворога ефект несподіванки. Окрім того, це сприяє тому, щоб місцеві були більш пильні біля кордонів.

