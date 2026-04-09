Військовий чітко відповів, чи здатні росіяни створити буферну зону у Вінницькій області

Заступник керівника ОПУ Павло Паліса днями повідомив, що у планах Росії є створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я. Ще у квітні 2022 року російський генштаб робив заяви, що серед цілей визначив захоплення територій України й створення сухопутного коридору.

Про це в етері 24 Каналу нагадав військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що росіяни його хотіли передбачити від Росії до невизнаного Придністров'я.

Буферна зона у Вінницькій області: чому задум ворога провальний?

В планах ворога було в тому числі рухатися в бік правобережжя Херсонщини, Миколаївщини й на Одесу, але, як пояснив Мусієнко, всі ці плани російського військового командування зірвані. Адже противник зав'яз у важких боях на Сході та на Півдні України.

Не може Росія реалізувати ці наміри. Плани можуть бути різні, але планування має відповідати забезпеченню, ресурсній базі, спроможностям,

– озвучив Мусієнко.

З його слів, можливість ворога створити буферну зону у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я виглядає сьогодні сумнівною. Це, на його думку, неможливо, беручи до уваги сьогоднішні реалії.

"У Росії немає стабільної значної логістики до невизнаного Придністров'я, росіяни не можуть перекидати туди велику кількість живої сили, озброєння. Так, там є великі склади, але ще треба розуміти, в якому вони стані. Там були не найновіші зразки зброї", – розповів Мусієнко.

Незначні контингенти, які там є, перебувають без постійної логістики, а вона, як наголосив військовослужбовець, потрібна для проведення будь-якої значної операції. До того ж регулярно здійснюється моніторинг за ситуацією на кордоні.

Якщо навіть уявити якісь спроби прориву з боку російської армії там, вони будуть одразу ліквідовані. Шансів у росіян прорватися, закріпитися, створити буферну зону немає,

– переконаний Мусієнко.

Підсумовуючи, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зазначив, що якби ворог наважився на такий крок, тоді Україна в межах самооборони, пояснивши це першочергово офіційній владі Молдови, могла б завдавати ударів у відповідь. Мусієнко підкреслив, що такі дії росіян розв'язали б руки Молдові, країна могла б за відповідного рішення уряду провести військову операцію спільно з Україною.

Він також прогнозує, що російська присутність у невизнаному Придністров'ї – це питання часу. З його слів, умови складуться так, що навіть без військового сценарію російські бійці будуть вимушені звідти піти.

