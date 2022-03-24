Була в опозиції до російської влади: деталі про журналістку, яка загинула в Києві після обстрілу

У Києві внаслідок обстрілу загинула російська журналістка Оксана Бауліна. Вона легально перебувала в Україні.

Оксана Бауліна загинула внаслідок мінометного удару російських загарбників по Києву.

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Журналістка якраз документувала результати обстрілу на території торгового центру, який окупанти обстріляли раніше.

Разом з журналісткою загинув ще один громадянин України. Також поранення отримав ще один чоловік.

Оксана Бауліна перебувала на території України цілком легально. Цю інформацію підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"В Україну приїхала, щоб документувати всі злочини Росії", – заявив Геращенко.

Оксана Бауліна працювала для видання The Insider. До цього вона працювала у структурах політика Олексія Навального – на ютуб-каналі "Навальний LIVE" та у Фонді боротьби з корупцією. Після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.

Тіло загиблої журналістки буде передано до Латвії, де наразі проживають її батьки.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства двох людей за статтею 155 ККУ – умисне вбивство.