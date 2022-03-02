Була потужна звукова хвиля: відео з приміщення камер схову на Залізничному вокзалі
2 березня 2022 , 21:39Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Укрзалізниця підтвердила авіаційний удар російськими військовими по Південному залізничному вокзалу в Києві.
Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. Інформацію про травмованих чи поранених уточнюють.
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Суспільне опублікувало відео з приміщення камер схову на Залізничному вокзалі – була звукова хвиля, тріснули деякі вікна.
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