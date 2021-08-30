"Були для нас ангелами": як український спецназ врятував у Кабулі афганців та їхні родини

Наприкінці серпня у захопленому талібами Кабулі прогриміла низка потужних вибухів, організованих терористами ІДІЛ. Унаслідок терактів понад 100 людей загинули та щонайменше 150 – постраждали.

Столицю Афганістану охопила паніка, місцеві жителі та іноземні громадяни намагалися якнайшвидше покинути зону небезпеки. Серед них були й 19 афганських перекладачів, які працювали з канадійцями.

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Відтак, 19 громадян Афганістану та члени їхніх родин перебували у Кабулі та намагалися евакуюватися з країни. Уряд Канади запропонував їх прийняти та розмістити, але тільки якщо вони зможуть дістатися летовища.

Ніхто не був готовим за ними вийти у місто. Афганці просили американських, канадських, катарських військових – усі боялися. Особливо після низки терактів.

Український спецназ врятував афганців

Тоді люди перекладачі звернулися до українців. Спецназ ГУР пішки вийшов у місто, дійшов до ринку, зустрів афганців з їхніми родинами на двох автомобілях і провів до аеропорту. Звідти наш літак вивіз їх до Пакистану.

Громадяни Афганістану були у захваті і не переставали дякувати українським військовослужбовцям.

Джавед Хакмаль, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки працював із канадським спецназом у Кандагарі, зазначив, що намагався домовитися, щоб його разом із сім'єю хтось завів до летовища.

Ми запитали американців, канадійців, катарців – усіх – і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця,

– сказав він.

"Українська операція була успішною там, де інші провалилися, тому що українські військові перекинули в місто спецпризначенців пішки, щоб провести рятувальні операції", – йдеться у статті.

"Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські і американські сили", – додали журналісти The Globe and Mail.

Український спецназ врятував у Кабулі афганців з Канади: дивіться відео