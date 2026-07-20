"Було несподіванкою дізнатися, що у нас був конфлікт": Сирський вибачився перед Федоровим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вибачився перед ексміністром оборони Михайлом Федоровим та заявив, що не знав про конфлікт між ними.

Про це йдеться у колонці Сирського для Militarnyi.

Як Сирський коментує конфлікт з Федоровим?

Олександр Сирський заявив, що для нього "було несподіванкою" дізнатися про конфлікт з Михайлом Федоровим.

За його словами, він сприймав їхні взаємини як суто робочі, хоча й зі складними питаннями та різними позиціями – "як і має бути між двома інституціями під час великої війни".

Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі,

– наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Україна значно важливіша за будь-які прізвища, тож зводити війну до протистояння двох людей означає грати на користь ворогу.

І це стосується не лише нас із паном Федоровим. Я бачу, як люди діляться на "табір Федорова" і "табір Сирського",

– йдеться в колонці.

За словами Сирського, коли питання, пов'язані з війною та військом, політизуються, вони спрощуються до гасел. Водночас теми контрактів, закупівель чи мобілізації, які зараз активно обговорюються в мережі, є значно складнішими.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у відставку також автоматично пішов весь уряд. Ввечері наступного дня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони.

За повідомленнями ЗМІ, головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

Натомість сам Федоров заявив, що його команда зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.