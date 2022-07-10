Було щонайменше 2 ракети, – Кириленко прокоментував удар росіян по Часовому Ярі

російські війська випустили щонайменше 2 ракети по місту Часів Яр, що на Донеччині. Під завалами досі залишаються люди.

Про це повідомив Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Спершу Кириленко зауважив, що невідомо, який тип ракет було застосовано та згодом у Держспецзв'язку повідомили, що ворог застосував проти мирного населенню реактивну систему залпового вогню "Ураган".

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По житловому району 2 – 3 ракети ворог випустив. Будемо проводити відповідні експертизи щодо того, які це були ракети, щоб не робити завчасних висновків,

– зазначив Кириленко.

Ракетний обстріл стався ввечері 9 липня. Рятувальники уже дістали з під завалів 8 тіл загиблих та 5 постраждалих.

Рятувальники розібрали 70 тонн завалів

Внаслідок удару у будинку повністю знищено два під'їзди.

До 8:00 вже рятувальникам вдалось розчистити та розібрати 70 тонн завалів. Цим займаються понад пів сотні осіб та 9 одиниць техніки. Піднімають руїни з допомогою автокранів та навантажувачів.

Російські військові випустили по місту 4 ракети

У Держспецзв'язку уточнили, що росіяни випустили по мирному населенню 4 ракети. Відомо, що під завалами знаходяться щонайменше 35 людей, є одна дитина. З двома громадянами встановлено акустичний контакт.

Наголошують, що точна кількість постраждалих встановлюється.

Наслідки обстрілу "Ураганами" Часового Яру / Фото Нацполіція

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