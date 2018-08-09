19:47
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бунт "Торнадо" в СІЗО Києва: прокуратура відкрила справу та озвучила подробиці

360 Читать новость на русском
Сутички під Лук'янівським СІЗО в Києві 9 серпня
Сутички під Лук'янівським СІЗО в Києві 9 серпня / Facebook-сторінка нардепа Ігоря Мосійчука

Військова прокуратура Київського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень, погроз вбивством і вимагання зі сторони екс-співробітників розформованої спецроти "Торнадо", які утримуються в Київському (Лук'янівському) слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

24 канал повідомляв, що 9 серпня екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, для вгамування якого довелося залучити спецназ. Інцидент спалахнув тому, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід із камери.

В ГПУ уточнили, що ув'язнені, використовуючи засоби мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, "чинять тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна і/або права на майно, а також готують організацію масових заворушень і закликають до їх вчинення ув’язнених цієї установи".

Читайте також: Бунт "Торнадо" в СІЗО: трапилася сутичка за участю працівника Мін'юсту

Так, військова прокуратура Київського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтями "погроза вбивством", "вимагання" і "масові заворушення".

В межах цієї справи проводився обшук, в ході якого виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, заборонені предмети, в тому числі зброю (від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї).

Під час проведення обшуку зі сторони ув’язнених і фігурантів кримінального провадження чинився опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та СБУ. Зокрема, ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами, внаслідок чого останнім заподіяно тілесні ушкодження,
– мовиться у повідомленні ГПУ.

Нагадаємо, у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.

У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.

Теги: Новини України Затримання бійців "Торнадо" Новини Києва СІЗО Сутички Поліція ГПУ Розслідування Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
сьогодні, 19:00 "Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал
сьогодні, 17:32 Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал
"Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?
сьогодні, 17:00 "Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українець безстрашно проїхався на даху метро
31 серпня 2015 , 22:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ФІФА оголосила 23-х претендентів на звання найкращого гравця у 2016 році
 4 листопада 2016 , 15:39
Топ-новини: Названо прізвище найвисокооплачуванішого гравця світу, Дніпро отримав новий тренерський штаб
 8 липня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук