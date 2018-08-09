Бунт "Торнадо" в СІЗО Києва: прокуратура відкрила справу та озвучила подробиці

Військова прокуратура Київського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень, погроз вбивством і вимагання зі сторони екс-співробітників розформованої спецроти "Торнадо", які утримуються в Київському (Лук'янівському) слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

24 канал повідомляв, що 9 серпня екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, для вгамування якого довелося залучити спецназ. Інцидент спалахнув тому, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід із камери.

В ГПУ уточнили, що ув'язнені, використовуючи засоби мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, "чинять тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна і/або права на майно, а також готують організацію масових заворушень і закликають до їх вчинення ув’язнених цієї установи".

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Так, військова прокуратура Київського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтями "погроза вбивством", "вимагання" і "масові заворушення".

В межах цієї справи проводився обшук, в ході якого виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, заборонені предмети, в тому числі зброю (від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї).

Під час проведення обшуку зі сторони ув’язнених і фігурантів кримінального провадження чинився опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та СБУ. Зокрема, ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами, внаслідок чого останнім заподіяно тілесні ушкодження,

– мовиться у повідомленні ГПУ.

Лук’янівське сізо. Речі, вилучені в камерах, де утримувалися «Торнадівці». Далі буде pic.twitter.com/7tgmZbgOUM — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 9 серпня 2018 р.

Військова Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у провадженні за фактом вчинення злочинів ув’язненими «Київського слідчого ізолятору» https://t.co/cm26dElMDE pic.twitter.com/oolXEy1hfm — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 9 серпня 2018 р.

Нагадаємо, у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.



У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.