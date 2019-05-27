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      Бунт в колонії Одеси: офіційний коментар поліції

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      Бунт в колонії Одеси
      Бунт в колонії Одеси / Нацполіція

      У колонії №51 в Одесі стався бунт ув'язнених. Також у будівлі сталась пожежа. Під час подій було поранено четверо працівників колонії, їм надали медичну допомогу. Загиблих немає.

      Для врегулювання ситуації, яка сталась у колонії створили штаб у складі представників різних силових структур, повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області. Там запевнили, що ситуація повністю перебуває під контролем правоохоронців.

      Читайте також: В Одесі ув'язнені вчинили бунт, горить колонія: фото, відео

      Бунт в колонії Одеси: відео

      З ув'язненими, які влаштували бунт, ведуть перемовини. У поліції зазначили, що учасники заворушення ізольовані.

      "Частина ув'язнених забарикадувалася, щоб їх не били, з ними ведуть переговори", – підтвердив один з правоохоронців. 

      Поліція схопила кількох чоловіків біля Одеської колонії: відео

      Пожежу, яка виникла внаслідок займання автівки, ще не ліквідували. Після локалізації вогню розпочне роботу слідчо-оперативна група.

      Читайте також: Бунт в Одеській колонії: з'явилося відео зсередини в'язниці


      Поліція веде перемовини з ув'язненими // Нацполіція

      За даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).

      Чому стався бунт? За попередніми даними, ув'язнені розпочали бунт у колонії через погану якість їжі. За словами самих засуджених, також у колонії процвітає корупція і з ними жорстоко поводяться. Безпорядки в Одеській колонії тривають кілька днів.

      Що сталось у колонії Одеси? У Південній виправній колонії №51 на Люстдорфської дорозі стався бунт ув'язнених. На території колонії почалася пожежа. Спочатку повідомляли про втечу ув'язнених. Буцімто з колонії втекли 15 ув'язнених, частину з них зловили. Проте, інформація виявилася неправдивою. Насправді правоохоронці зловили не втікачів, а кількох співчуваючих, які прийшли до колонії підтримати в'язнів. 

      До колонії також стянули військових Нацгвардії та спецназ. Наразі Люстдорфська дорога перекрита. За словами ув'язнених, спецназ вкрай жорстко розправляється з тими, хто збунтувався.

      "Частина ув'язнених забарикадувалася, щоб їх не били, з ними ведуть переговори», - зазначив правоохоронець.

       

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      Теги: Поліція Новини України Бунт в одеській колонії Новини Одеси Кримінальні новини Надзвичайні ситуації
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