Бунт в колонії Одеси влаштували за вказівкою "злодіїв в законі", – Аброськін

Заворушення серед в'язнів у Південній виправній колонії №51 відбулись за вказівкою "злодіїв в законі". Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Через це засуджені влаштували пожежу і спробували захопити адмінбудівлю.

Метою бунту Аброськін назвав дестабілізацію ситуації, але завдяки скоординованим та оперативним заходам, які вжили працівники Державної кримінально-виконавчої служби України та поліцейські, бунт вдалось придушити без жертв.

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"Злодіям в законі" жити в нашій країні буде ще важче,

– пообіцяв Аброськін.

Офіційний кометар поліції стосовно подій в одеській колонії читайте тут.

Є й інші версії, чому розпочався бунт. Наприклад, через погану якість їжі. За словами самих засуджених, також у колонії процвітає корупція і з ними жорстоко поводяться. Українська омбудсвумен Людмила Денісова попередньою причиною заворушень назвала обшуки, які проводили у засуджених.

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Що відбувається у колонії зараз? Ситуація після бунту у колонії № 51 в Одесі перебуває під контролем правоохоронців. Трьох медпрацівників та трьох охоронців, яких ув'язнені тримали у заручниках, звільнили. П'ятьох учасників заворушень вивезли з виправного закладу. Пожежу у виправній установі вдалось локалізувати, проте до кінця її ще не загасили.

Що сталось у колонії Одеси?У Південній виправній колонії №51 на в Одесі 27 травня стався бунт ув'язнених. Крім того, на території колонії почалася пожежа. Спочатку повідомляли про втечу ув'язнених. Буцімто з колонії втекли 15 ув'язнених, частину з них зловили. Проте, інформація виявилася неправдивою. Насправді правоохоронці зловили не втікачів, а кількох співчуваючих, які прийшли до колонії підтримати в'язнів.



До колонії стянули військових Нацгвардії та спецназ, Люстдорфську дорога перекрили. За словами ув'язнених, спецназ вкрай жорстко розправлявся з тими, хто збунтувався.