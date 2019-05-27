Бунт в одеській колонії: заручників звільнили, учасників заворушень вивезли

Ситуація після бунту у колонії № 51 в Одесі перебуває під контролем правоохоронців. Трьох медпрацівників та трьох охоронців, яких ув'язнені тримали у заручниках, звільнили. П'ятьох учасників заворушень вивезли з виправного закладу.

Як повідомляє українська омбудсвумен Людмила Денісова, інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується. В'язні розійшлися у локальні сектори колонії.

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"За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав. З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму", – зазначила уповноважена з прав людини.

Пожежу у колонії вдалось локалізувати, проте до кінця її ще не загасили.

Денісова попередньою причиною заворушень називає обшуки, які проводили у засуджених. За іншими даними, ув'язнені розпочали бунт у колонії через погану якість їжі. Також за словами самих засуджених, у колонії процвітає корупція і з ними жорстоко поводяться. Безпорядки в одеській колонії тривають кілька днів.

Офіційний кометар поліції стосовно подій в одеській колонії читайте тут.

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Що сталось у колонії Одеси?У Південній виправній колонії №51 на в Одесі 27 травня стався бунт ув'язнених. Крім того, на території колонії почалася пожежа. Спочатку повідомляли про втечу ув'язнених. Буцімто з колонії втекли 15 ув'язнених, частину з них зловили. Проте, інформація виявилася неправдивою. Насправді правоохоронці зловили не втікачів, а кількох співчуваючих, які прийшли до колонії підтримати в'язнів.



До колонії стянули військових Нацгвардії та спецназ, Люстдорфську дорога перекрили. За словами ув'язнених, спецназ вкрай жорстко розправляється з тими, хто збунтувався.