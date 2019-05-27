Бунт в Одеській колонії: з'явилося відео зсередини в'язниці

В Одеській колонії №51 на Люстдорфській дорозі близько обіду 27 травня спалахнув бунт . У мережі з'явилося відео зсередини в'язниці, на якому ув'язнені висловлюють своє невдоволення умовами утримання.

Відео з колонії нібито зняли самі ув'язнені. На ньому видно, як чоловіки ламають металеві конструкції, а на землі розкидані речі та ковдри.

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Кілька ув'язнених мають перев'язані голови. Ймовірно, вони поранені.

Автор запису говорить, що ув'язнених б'ють, погано годують, а у колонії процвітає корупція.

Відео з середини Одеської колонії:

Наразі поліція веде перемовини з тими ув'язненими, які влаштували бунт. Вони забарикадувалися, аби їх не били.



Правоохоронці під стінами Одеської колонії, де спалахнув бунт ув'язнених

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 392 – дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань.

Що трапилося в Одеській колонії? У Південній виправній колонії №51 на Люстдорфської дорозі стався бунт ув'язнених. За даними поліції, постраждали щонайменше 4 працівники колонії, їм надали медичну допомогу. Загиблих немає.



На території колонії також почалася пожежа. Згорів пожежний автомобіль та гараж. До колонії також стянули військових Нацгвардії та спецназ. Наразі Люстдорфська дорога перекрита.



Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про втечу 15 ув'язнених, частину з яких зловили. Проте, інформація виявилася неправдивою. Насправді правоохоронці зловили не втікачів, а кількох співчуваючих, які прийшли до колонії підтримати в'язнів.