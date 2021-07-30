Раптова злива накрила Чернівці: затоплені вулиці й повалені дерева – фото, відео

У Чернівцях 29 липня пронісся раптовий буревій зі зливами. Через негоду в місті затоплені вулиці, а дерева попадали просто на автівки або ж на дорогу, чим заблокували рух.

Зокрема негода повалила декілька дерев на вулиці Садовського в центрі міста. Через негоду рух цією вулицею був заблокований.

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Наслідки негоди

Видання "Чернівецький промінь" зазначає, що негода вирувала в Чернівцях всього пів години. Та цього виявилося цілком достатньо, щоб залишити за собою нищівні наслідки.

Руйнівна стихія також пообривала лінії електромережі в різних частинах містах. Тож окремі вулиці залишились без світла.

Дороги на вулицях центру Буковини перетворилися в озера, а громадський транспорт працював з перебоями.

Крім того, через негоду затопило будівлю міського автовокзалу, а літаку Київ – Чернівці довелося намотувати кола в небі. Через це він приземлився із запізненням.

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