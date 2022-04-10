"Буряти розбили мій телефон і пропустили": волонтер розповів, як рятував композитора Поклада

Композитор Ігор Поклад кілька днів перебував у підвалі свого будинку у Ворзелі, що на Київщині, разом з дружиною Світланою, тещею та двома собаками. Коли про це стало відомо, було ухвалене рішення, що туди обов'язково треба їхати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів волонтер Костянтин Гудаускас, який у березні врятував сім'ю композитора.

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Як вдалося врятувати сім'ю Поклада

За словами Гудаускаса, з допису журналіста Дмитра Гордона у фейсбуці він дізнався, що у підвалі свого будинку у Ворзелі перебуває Дмитро Поклад.

Ми всі знаємо, хто такий Поклад, знаємо його твори, які звучать далеко за межами України й тішать усіх нас. Я ухвалив рішення, що просто зобов'язаний туди їхати,

– зазначив волонтер.

Він не знав, як добратися у Ворзель, адже до цього ніколи там не був. Тож напередодні волонтер цілий вечір малював маршрути.

"Коли я приїхав, там стояли буряти. На першому посту було 3 блок-пости. Я сказав, що тут перебувають люди похилого віку, це мої родичі і я хочу їх забрати. Довелося мені брехати, хай мене Бог за це пробачить. Вони подивилися, забрали у мене телефон, який розбили, й пропустили", – розповів він.



Підвал, у якому перебував Дмитро Поклад з сім'єю / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

Після того, як Гудаускас заїхав на територію Ворзеля, завдяки намальованій карті йому вдалося знайти необхідний будинок. Він довго ходив довкола дому, стукав в усі двері й, зрештою, дружина Світлана відчинила.

Я побачив Ігоря Дмитровича. Ми швидко сіли в машину, загрузили кількох їхніх собак і виїхали з Ворзеля,

– зазначив волонтер.



Собаки сім'ї Дмитра Поклада / Колаж 24 каналу

Вже наступного ранку, коли про цю історію дізналися українці, волонтер отримав понад 3 тисяч повідомлень у фейсбуці з проханнями про евакуацію з Ворзеля інших людей.

"Світлана (дружина Поклада – 24 канал) з цього моменту почала збирати гуманітарну допомогу й інформацію, можна сказати, цілодобово. Ми працювали увесь цей час, допомагаючи людям", – зазначив Гудаускас.

Волонтер додав, що з того часу з Ворзеля вже вдалося врятувати 178 осіб.

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