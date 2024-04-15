Однак, серед польських громадян спостерігається зміна у ставленні до працівників з України, – прихильність до них зменшилася. Про це свідчать результати дослідження "Барометр ринку праці Польщі" від компанії Personnel Service.

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Як у Польщі змінилося ставлення до українських працівників

Дослідження виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників з України. Зокрема, опитані працедавці вказали на позитивні якості українських співробітників:

українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії – 42% респондентів;

українці працьовиті – 34% працедавців;

українці вміють швидко вивчати польську мову – 30% опитаних.

Кожен четвертий підприємець цінує українських працівників за їхній досвід, а кожен п'ятий – за скромність, позитивну атмосферу та лояльність. 14% респондентів також підкреслили знання українців.

Однак, опитування також показало, що 17% роботодавців не цінують українців за жодною конкретною рисою. Це значне зростання порівняно з минулим роком, коли так вважали лише 5% респондентів.

Однак широка громадськість ставиться до працівників з України дещо інакше, відзначають експерти компанії. Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.

Ставлення поляків до українських працівників в Польщі змінилося / Фото Unsplash

Згідно з опитуванням, 41% поляків вважають, що зростанню заробітної плати перешкоджають українці, а 21% респондентів відчувають конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу.

Погіршення ставлення до українців у суспільстві є викликом для відділів кадрів в організаціях, які працюють або планують працевлаштовувати іноземців. Це стосується аж 43% компаній у Польщі. Необхідно зосередитися на навчанні та інтеграції співробітників,

– зазначив представник компанії Кшиштоф Інглот.

Аналіз показує, що компанії в ІТ-секторі продемонстрували найбільш позитивне ставлення до українців: 56% респондентів висловили позитивну думку. В інших галузях цей відсоток був на 6% нижчим.

Зауважимо, дітям з України виплачуватимуть допомогу в розмірі 800+ злотих, якщо вони відвідують школу в Польщі. Законопроєкт про допомогу українським біженцям містить додаткову вимогу.