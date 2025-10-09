В России кризис автоперевозок?

Только в первом квартале 2025 года с рынка ушел каждый пятый перевозчик, а до конца года бизнес могут оставить еще около 15% компаний. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на исследование агентства M.A.Research, информирует 24 Канал.

Несмотря на рост физических объемов перевозок на 3,5%, выручка отрасли за первое полугодие упала на 5% из-за снижения ставок. Аналитики прогнозируют, что по итогам года показатель будет лишь на 1% выше, чем в 2024-м, примерно 2,63 триллиона рублей. Для сравнения, прошлом году выручка выросла на 13%.

Ставки падают, компании закрываются?

Больше всего просели ставки в крупнотоннажном сегменте: в начале 2025 года они были на 8% ниже прошлогодних, по данным биржи грузоперевозок ATI.SU.

На рынок также давят слабый потребительский спрос, стагнация строительства и переход клиентов в "каптивный" сегмент, когда владельцы грузов перевозят их собственным транспортом. По оценкам логистической компании ПЭК, каптивные перевозки уже занимают около трети объемов генеральных грузов (FTL).

Изменится ли ситуация?

Согласно прогнозу аналитической компании Infoline-Аналитика, в 2025 году рынок крупнотоннажных автоперевозок вырастет не более чем на 1–1,5% из-за низкой деловой активности и сокращения промышленного производства. Прежде всего из бизнеса уходят малые перевозчики, которые не могут компенсировать рост расходов.

Тенденция будет продолжаться, пока не будет устранен дисбаланс между спросом и предложением на рынке автологистики,

– отметили аналитики.

Между тем, общая экономическая ситуация в России также ухудшается. Всемирный банк прогнозирует, что до 2028 года рост российского ВВП не превысит 1%, что свидетельствует о фактическом переходе экономики в фазу застоя, а не "управляемого охлаждения", как утверждает Кремль.

